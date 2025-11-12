fechar
Motorista de carreta no Rodoanel é resgatado após ser sequestrado e amarrado com explosivos

O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado e fez o resgate. O condutor passou mal e foi levado de ambulância para o hospital

Por Do Estadão Conteúdo Publicado em 12/11/2025 às 10:59 | Atualizado em 12/11/2025 às 11:01
Foi determinada a interdição das pistas no trecho, como medida preventiva para garantir a segurança dos usuários e das equipes de atendimento
O motorista de uma carreta que bloqueava a pista externa do Rodoanel Mário Covas, na altura do km 44, no trecho de Itapecerica da Serra, saiu do Acre com destino a São Bernardo do Campo, o ABC Paulista. Ele foi assaltado e sequestrado no meio do caminho.

Ainda não se sabe onde ele foi abordado e qual a motivação. A vítima foi deixada amarrada com explosivos dentro da cabine do veículo. Os criminosos fugiram. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado e fez o resgate. O condutor passou mal e foi levado de ambulância para um hospital da região.

O Rodoanel foi liberado após interdição de quase cinco horas.

Procedimentos de abordagem

Um oficial da PM que acompanha a operação à distância explicou como funciona a abordagem à vítima de sequestro, que estaria com explosivos atados ao corpo.

"Os peritos em explosivos do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar estão avaliando, inicialmente a 'veracidade' dos explosivos, se eles são reais ou simulacros, os riscos existentes para a vítima e para os arredores, e se é possível desativar os explosivos."

A Artesp informou que as vias foram interditadas devido à "alta criticidade" da ocorrência. A avaliação inicial do Gate é que os explosivos são reais.

O local exato da ocorrência foi corrigido para o km 44+800 da pista externa do Rodoanel Mário Covas, sentido do Sistema Anchieta-Imigrantes, em Itapecerica da Serra. A condição climática no local é de tempo bom.

A ocorrência foi registrada pela Artesp às 5h25 da manhã, após o condutor de um caminhão informar ter sido vítima de assalto seguido de sequestro por volta das 4 h da madrugada. Ele foi abordado por três indivíduos e obrigado a realizar manobra atravessando o veículo na pista. Em seguida, se evadiram.

