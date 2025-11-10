fechar
Brasil | Notícia

Famílias atingidas por tempestade no Paraná vão receber até R$ 50 mil

No total, serão destinados à região afetada R$ 50 milhões. O dinheiro, segundo Hudson Teixeira, é do Fundo Estadual de Calamidade Pública (Fecap)

Por Agência Brasil Publicado em 10/11/2025 às 15:22 | Atualizado em 10/11/2025 às 15:25
Tornado atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, deixando sete mortos - Jonathan Campos/AEN

 As famílias da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, atingidas por uma forte tempestade no fim da tarde de sexta-feira (7), vão receber ajuda de até R$ 50 mil, segundo anúncio do governo do estado.

No total, serão destinados à região afetada R$ 50 milhões. O dinheiro, segundo Hudson Teixeira, secretário estadual da Segurança Pública, é do Fundo Estadual de Calamidade Pública (Fecap).

Os recursos serão repassados diretamente às famílias e é um auxílio para a reconstrução de suas casas.

A medida foi encaminhada à Assembleia Legislativa já no sábado (8) e votada em regime de urgência no domingo (9) pelos deputados estaduais.

Reconstrução

Também está autorizada a reconstrução das escolas danificadas. Devido a toda a destruição nas instituições de ensino, a prova do Enem teve de ser adiada para outra data.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o interior do estado foi atingido por três tornados durante a tempestade de sexta-feira.

A cidade de Rio Bonito do Iguaçu sofreu estragos em cerca de 90% de sua área urbana após a tempestade de categoria F3, com ventos que chegaram a até 250 quilômetros por hora. As milhares de pessoas desabrigadas estão em alojamentos disponibilizados pelo governo local.

Os municípios de Turvo e de Guarapoava também registraram o fenômeno, ambos de categoria F2.

No total, sete pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas, segundo informações da Defesa Civil.

