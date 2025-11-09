fechar
Brasil | Notícia

Tornados atingem Santa Catarina, que têm apagão e casas destelhadas

Segundo a Defesa Civil do Estado, três tornados causaram danos às cidades Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes, neste final de semana

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/11/2025 às 15:23 | Atualizado em 09/11/2025 às 15:58
Tornados destruíram cidades do interior de Santa Catarina, neste final de semana
Tornados destruíram cidades do interior de Santa Catarina, neste final de semana - Coordenadoria Regional da Defesa Civil/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Os fenômenos meteorológicos que atingiram o Paraná também afetaram cidades do estado vizinho Santa Catarina, neste final de semana.

Segundo a Defesa Civil do Estado, três tornados causaram danos às cidades de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes, entre sexta-feira e sábado, com ventos de pelo menos 105 km/h.

Leia Também

Os tornados são resultado da passagem de uma frente fria e de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, que criou um ambiente instável de descargas elétricas, granizo e ventos intensos na região.

O órgão informou que os tornados tiveram duração de poucos minutos, mas causaram danos intensos: casas foram parcialmente destruídas, especialmente destelhadas, pessoas estão desalojadas.

As três cidades também registraram inúmeras quedas de árvores, escolas interditadas, importantes vias fechadas e interrupção no fornecimento de energia elétrica - mais de 40 mil endereços ficaram sem luz durante o final de semana.

 

Leia também

Cidade devastada por tornado tem 2 mil sem luz; 32 seguem internados
Paraná

Cidade devastada por tornado tem 2 mil sem luz; 32 seguem internados
Tornado causa destruição e deixa 6 mortos e 432 feridos no Paraná; mais de mil pessoas estão desalojadas
TRAGÉDIA

Tornado causa destruição e deixa 6 mortos e 432 feridos no Paraná; mais de mil pessoas estão desalojadas

Compartilhe

Tags