Entenda o que é um tornado, fenômeno que atingiu o Paraná, e veja previsão do tempo na região

Fenômeno aconteceu na última sexta-feira e causou danos principalmente em Rio Bonito do Iguaçu, município de aproximadamente 14 mil habitantes

Por Laís Nascimento Publicado em 08/11/2025 às 13:12
Fortes ventos deixaram um rastro de destruição na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná
Fortes ventos deixaram um rastro de destruição na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Tempestades e fortes rajadas de vento atingiram as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Paraná, interior do estado, e deixaram ao menos seis pessoas mortas e mais de 430 feridas.

O fenômeno, classificado como tornado, aconteceu na última sexta-feira (7) e causou danos principalmente em Rio Bonito do Iguaçu, município de aproximadamente 14 mil habitantes localizado a cerca de 380 quilômetros de Curitiba.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), durante a tarde, uma das tempestades, classificada como supercélula, gerou o tornado na cidade.

Em uma análise preliminar, o evento foi classificado na categoria entre EF2 e EF3 da escala Fujita aprimorada. A classificação é feita a partir da velocidade dos ventos:

  • Escala EF2 - rajadas de vento entre 180km/h e 250km/h
  • Escala EF3 - rajadas de vento acima de 250 km/h

Um tornado é uma coluna de ar em rotação que se estende da base da nuvem até o solo, com ventos intensos e duração curta, entre alguns segundos ou minutos.

O Simepar destaca que para confirmar a intensidade e categoria do evento, se faz necessário analisar imagens de satélite ambiental e de imagens aéreas com drones, por exemplo.

Previsão do tempo neste sábado

Na manhã deste sábado, o tempo seguiu sujeito a chuvas, com raios e possibilidade de ventos fortes entre os Campos Gerais, o Norte e o Noroeste do Paraná. Entre a tarde e a noite, a previsão é que não sejam registradas chuvas significativas no estado.

Segundo o Simepar, a intensidade de chuva está menor e a frente fria se afasta do Paraná e segue em direção a São Paulo.

Além disso, o ciclone extratropical ainda atua sobre o oceano Atlântico, muito próximo da costa no Sul do Brasil. É o ciclone que provoca os ventos mais constantes nas próximas horas, principalmente entre o sul, leste e litoral.

De acordo com o monitoramento, o vento apresenta rajadas moderadas a fortes sobre a costa litorânea e deixa o mar muito agitado durante este sábado, podendo prejudicar as operações dos portos, dificultando a navegação e com possibilidade de ressaca nas praias.

