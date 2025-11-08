Entenda o que é um tornado, fenômeno que atingiu o Paraná, e veja previsão do tempo na região

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fenômeno aconteceu na última sexta-feira e causou danos principalmente em Rio Bonito do Iguaçu, município de aproximadamente 14 mil habitantes

Tempestades e fortes rajadas de vento atingiram as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Paraná, interior do estado, e deixaram ao menos seis pessoas mortas e mais de 430 feridas.

O fenômeno, classificado como tornado, aconteceu na última sexta-feira (7) e causou danos principalmente em Rio Bonito do Iguaçu, município de aproximadamente 14 mil habitantes localizado a cerca de 380 quilômetros de Curitiba.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), durante a tarde, uma das tempestades, classificada como supercélula, gerou o tornado na cidade.

Em uma análise preliminar, o evento foi classificado na categoria entre EF2 e EF3 da escala Fujita aprimorada. A classificação é feita a partir da velocidade dos ventos:

Escala EF2 - rajadas de vento entre 180km/h e 250km/h

- rajadas de vento entre 180km/h e 250km/h Escala EF3 - rajadas de vento acima de 250 km/h

Um tornado é uma coluna de ar em rotação que se estende da base da nuvem até o solo, com ventos intensos e duração curta, entre alguns segundos ou minutos.

O Simepar destaca que para confirmar a intensidade e categoria do evento, se faz necessário analisar imagens de satélite ambiental e de imagens aéreas com drones, por exemplo.

Previsão do tempo neste sábado

Na manhã deste sábado, o tempo seguiu sujeito a chuvas, com raios e possibilidade de ventos fortes entre os Campos Gerais, o Norte e o Noroeste do Paraná. Entre a tarde e a noite, a previsão é que não sejam registradas chuvas significativas no estado.

Segundo o Simepar, a intensidade de chuva está menor e a frente fria se afasta do Paraná e segue em direção a São Paulo.

Além disso, o ciclone extratropical ainda atua sobre o oceano Atlântico, muito próximo da costa no Sul do Brasil. É o ciclone que provoca os ventos mais constantes nas próximas horas, principalmente entre o sul, leste e litoral.

De acordo com o monitoramento, o vento apresenta rajadas moderadas a fortes sobre a costa litorânea e deixa o mar muito agitado durante este sábado, podendo prejudicar as operações dos portos, dificultando a navegação e com possibilidade de ressaca nas praias.

