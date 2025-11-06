fechar
Brasil | Notícia

Municípios gastaram R$ 732 bilhões com desastres entre 2013 e 2024

Para a Confederação Nacional dos Municípios, fortalecimento das defesas civis locais passa pela articulação contínua entre União, estados e municípios

Por Agência Brasil Publicado em 06/11/2025 às 16:30
Desastres como inunda&ccedil;&otilde;es, inc&ecirc;ndios florestais, secas e deslizamentos resultaram em perdas econ&ocirc;micas e sociais para os munic&iacute;pios brasileiros
Desastres como inundações, incêndios florestais, secas e deslizamentos resultaram em perdas econômicas e sociais para os municípios brasileiros - Marinha do Brasil / RS

Clique aqui e escute a matéria

Desastres associados às mudanças climáticas, como incêndios florestais, secas, inundações e deslizamentos resultaram em perdas econômicas superiores a R$ 732,2 bilhões para os municípios brasileiros, entre 2013 e 2024.

Tais eventos afetaram 95% das cidades brasileiras, em frequência e intensidade cada vez maiores, de acordo com levantamento divulgado nesta quinta-feira (6) pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O prejuízo vai além dos âmbitos econômico e ambiental, afetando também aspectos humanos e sociais.

"No mesmo período, foram registradas mais de 70,3 mil decretações municipais de situação de emergência ou estado de calamidade pública, e mais de 6 milhões de pessoas precisaram deixar suas casas", diz o estudo.

Estudo

O levantamento contou com a participação de 2.871 municípios do país, número que corresponde à metade (50,6%, mais precisamente) das cidades do país. Segundo a CNM, a coleta de dados ocorreu entre agosto de 2024 e março de 2025, por meio de um formulário online.

Ainda de acordo com o estudo, apenas 12% dos municípios possuem órgão próprio inserido em secretaria específica para lidar tais questões, o que dificulta ainda mais as atuações locais visando proteção e defesa civil.

"Cerca de 49% [dos gestores] disseram que acumulam a função de proteção e defesa civil em outros órgãos da administração local e 32% contam com estrutura exclusiva vinculada ao gabinete do prefeito", detalhou a CNM ao afirmar que tais informações "ajudam a compreender a desassistência da gestão municipal, com políticas públicas de prevenção insuficientes".

Apoio

Diante desse cenário, o presidente da CNM, o Paulo Ziulkoski diz ser "urgente" uma atuação federativa com "apoio técnico e financeiro contínuo, de modo a fortalecer a gestão municipal de riscos e desastres".

Segundo a entidade, cerca de 67% dos municípios disseram precisar de auxílio financeiro para ações de prevenção de desastres; e mais de 70% informaram que seus gastos mensais com defesa civil "não ultrapassam os R$ 50 mil".

Articulação e consórcios

Na avaliação da CNM, o fortalecimento das defesas civis locais passa pela articulação contínua entre União, estados e municípios, "por meio de diálogos, conferências e pesquisas que orientem políticas eficazes de gestão de riscos".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Uma solução sugerida pela CNM é a de usar, como instrumento visando a ampliação das capacidades locais, consórcios intermunicipais que, segundo a entidade, ainda são poucos explorados pelos municípios. Apenas 15% informaram participar desse tipo de parcerias voltadas à defesa civil.

Leia também

Professor pernambucano é premiado com pesquisa sobre gestão do risco climático na produção de alimentos
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Professor pernambucano é premiado com pesquisa sobre gestão do risco climático na produção de alimentos
Mudança climática é aqui
MEIO AMBIENTE

Mudança climática é aqui

Compartilhe

Tags