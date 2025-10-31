Cúpula de líderes na COP30 tem 145 delegações confirmadas; 57 com chefes de Estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O nome de quem irá chefiar cada delegação não pode ser relevado "por questões de segurança", segundo o Ministério das Relações Exteriores

Clique aqui e escute a matéria

A cúpula de líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) está, até o momento, com 145 delegações confirmadas. Desse total, são 57 com chefes de Estado. O presidente da Conferência, André Corrêa do Lago, informou ainda que os Estados Unidos e Argentina podem ter representantes em Belém (PA) durante a Conferência, mas não chefes de Estado.

O nome de quem irá chefiar cada delegação não pode ser relevado "por questões de segurança", segundo o Ministério das Relações Exteriores. A cúpula na capital paraense será de 6 e 7 de novembro. A Conferência em si será de 10 a 21 de novembro. Uma entrevista coletiva foi realizada nesta sexta-feira para a divulgação de mais informações.

AGENDA DE LULA

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva envolve encontros bilaterais no dia 5 e plenária ampla a partir da manhã do dia 6. Essa plenária funcionará ao longo dos dois dias, ou seja, 6 e 7. Há uma longa lista de discursos dos presidentes e representantes dos países.

Na tarde do dia 6 haverá um almoço presidido pelo presidente Lula, sobre o Fundo Tropical das Florestas (TFFF), com chefes de Estado. É nesse momento que novas sinalizações ou anúncios de aportes no Fundo podem ocorrer. Ao longo dos dois dias, haverá sessões temáticas, incluindo temas como florestas e oceanos, transição energética, sobre os dez anos do Acordo de Paris, e também sobre financiamento.

