Rio: mais de 50 ônibus viraram barricada; transporte está afetado

Segundo a PM, criminosos da facção Comando Vermelho receberam ordens para fechar as principais vias da cidade

Por Agência Brasil Publicado em 28/10/2025 às 16:56
Segundo a PM, criminosos da facção Comando Vermelho receberam ordens para fechar as principais vias da cidade
CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Mais de 50 ônibus foram utilizados como barricadas no Rio de Janeiro, durante a Operação Contenção da Polícia Militar, realizada desde a madrugada desta terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, zona norte da cidade.

As informações são da Rio Ônibus, o sindicato das empresas de ônibus da cidade. Segundo a PM, criminosos da facção Comando Vermelho receberam ordens para fechar as principais vias da cidade.

Declarações das empresas

Segundo a Rio Ônibus, os números "aumentam a cada instante", por isso é difícil consolidar o impacto total.

"Mais de 120 linhas tiveram itinerários impactados. A mobilidade urbana está afetada em inúmeros pontos da cidade. As principais regiões afetadas são: Anchieta, Méier, Serra Grajaú-Jacarepaguá, Av. Brasil, Linha Amarela, Cidade de Deus, Chapadão, Engenho da Rainha, Complexo do Alemão e Penha", informou a empresa em nota.

A MobiRio, empresa pública que administra os corredores de ônibus do BRT (Bus Rapid Transit), informou que a operação policial provocou a interrupção de alguns serviços por motivos de segurança.

As linhas afetadas durante esta tarde são: 31 - Alvorada x V. Carvalho; 35 - Madureira X Alvorada; 40 - Madureira X Alvorada; 41 - Madureira X T. Recreio; 42 - Galeão X Manaceia; 43 - S. Efigênia x Fundão; 46 - Penha X Alvorada; 67 – Campo Grande X Deodoro; e 68 - Bangu x Deodoro.

As empresas responsáveis pelo VLT (rede de veículos leves sobre trilhos), trens interestaduais (SuperVia) e metrô (MetrôRio) informaram que todas as linhas estão funcionando normalmente neste momento.

Recomendações de segurança

O Centro de Operações do Rio de Janeiro (COR-Rio) reforçou recomendações para a segurança de pedestres e motoristas na cidade:

  • Evite circular nas regiões impactadas pelas ocorrências policiais;
  • Permaneça em local seguro;
  • Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR.

Operação policial

Até a última atualização, o número de mortos na Operação Contenção, nos complexos do Alemão e da Penha era de 64.

Entre eles, dois deles são policiais civis e outros dois membros do Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope), atingidos em tiroteio na área de mata do Complexo do Alemão. A informação é do Palácio Guanabara.

A Polícia Militar colocou de prontidão toda a tropa, e mesmo o pessoal administrativo está convocado a comparecer aos quartéis.

O número de presos já ultrapassa 100, muitos deles de uma facção criminosa do Pará, do norte do país, escondidos no Rio. Mais de 75 fuzis, além de pistolas e granadas foram apreendidos na ação até agora.

