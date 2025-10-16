fechar
Brasil | Notícia

Na Índia, Alckmin anuncia visto eletrônico e ampliação do comércio entre os dois países

Comércio entre Brasil e Índia ficou em US$ 12 bilhões no ano passado e pode chegar a US$ 15 bilhões em 2025, segundo vice-presidente

Por Estadão Conteúdo Publicado em 16/10/2025 às 9:08
Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, durante a Reunião com grupo de executivos de empresas brasileiras, em Nova Delhi, na Índia
Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, durante a Reunião com grupo de executivos de empresas brasileiras, em Nova Delhi, na Índia - Virendra Singh/MDIC

Em viagem oficial à Índia, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou nesta quinta-feira, 16, a adoção do visto eletrônico entre os dois países para a área de negócios e consultoria.

Em rápido pronunciamento, Alckmin falou das tratativas para a ampliação do comércio, através do acordo de preferências Mercosul-Índia, que ele espera que saia até o final deste ano.

O também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços destacou que o comércio entre Brasil e Índia está crescendo, sendo que no ano passado foi US$ 12 bilhões e este ano pode chegar a US$ 15 bilhões.

"A exportação da Índia para o Brasil cresce mais de 30% este ano e poderemos rapidamente chegar a US$ 20 bilhões", previu.

"Vale destacar o entendimento Mercosul-Índia para ampliarmos o nosso comércio, um trabalho para o próximos meses. Hoje nós temos um acordo de preferência tarifária, mas que cobre o número de linhas tarifárias pequeno. Então nós podemos aprofundar, ampliar essas linhas tarifárias para ter preferência nas vendas", disse o vice-presidente.

Alckmin apontou o aumento dos investimentos entre Brasil e Índia e da parceria na área da Defesa e na área de vacinas, citou a assinatura pela Petrobras de um contrato para fornecimento de mais 6 milhões de barris de petróleo para a Índia e disse que a Embraer inaugura amanhã um escritório em Nova Deli.

Indagado sobre as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brics, ele disse: "O Brasil quer ampliar o mercado. Nós já fizemos Mercosul-Cingapura, assinamos este ano Mercosul-Efta. Vamos assinar até o fim do ano Mercosul-União Europeia. E estamos otimistas em ampliar as preferências comerciais Mercosul-Índia. Não é um livre comércio, mas uma ampliação de compras e de preferências. Nós queremos a complementaridade, não queremos disputa. Não vamos disputar com produtos indianos, mas complementar a nossa produção, seja na área industrial, tecnologia, saúde, energia, tecnologia na área agrícola. Tem muitas oportunidades."

