Comitê do Rio São Francisco tem novo presidente
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) tem um novo líder. Cláudio Ademar da Silva, de 56 anos, foi eleito e empossado como presidente para o mandato 2025-2029, com a promessa de uma gestão focada na luta e na participação de comunidades ribeirinhas. A eleição ocorreu em uma plenária realizada em Belo Horizonte.
A trajetória de Cláudio Ademar é intimamente ligada ao Velho Chico. Nascido em Paulo Afonso, na Bahia, ele é filho de um agricultor e uma professora. Sua infância foi marcada pela experiência da família, que teve suas terras inundadas para a construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica. Essa vivência o motivou a se envolver em movimentos sociais e sindicatos, defendendo políticas públicas "da base para o gabinete", conceito do geógrafo Milton Santos.
Com formação em Administração e Direito, e especialização em Gestão Ambiental, Cláudio atuou em diversas frentes, incluindo a Codevasf, a Funai e o programa Bahia Produtiva. Sua participação no CBHSF começou em 2016, onde atuou ativamente na Câmara Técnica Institucional e Legal. "Conto com a colaboração de todos. Vamos construir, juntos, o futuro do Velho Chico", concluiu o novo presidente.
Em sua nova gestão, o presidente estabeleceu três prioridades:
Reconhecer o Rio São Francisco como um sujeito de direitos.
Ampliar o financiamento e a participação das comunidades locais e prefeituras.
Promover a união entre os diversos segmentos do Comitê para garantir uma gestão democrática.
Além de sua atuação no CBHSF, Cláudio Ademar participa de projetos como o Campus de Povos Indígenas, Comunidades Tradicionais e Camponesas — OPARÁ/Campus Intercultural UNEB, em Jeremoabo (BA), que reforça seu compromisso com a educação e a inclusão social.
A nova Diretoria Colegiada do CBHSF para o quadriênio 2025-2029 é composta por:
Vice-presidente: Altino Rodrigues
Secretária: Rosa Cecília Lima Santos
Coordenadores e Secretários das Câmaras Regionais: Adson Ribeiro e José Valter Alves (Alto São Francisco); Cláudio Pereira e Anselmo Cayres (Médio São Francisco); Elias Silva e Wilson Simonal (Submédio São Francisco); e Maciel Oliveira e Mario Leo (Baixo São Francisco).