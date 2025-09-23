fechar
Brasil | Notícia

Comitê do Rio São Francisco tem novo presidente

A trajetória de Cláudio Ademar é intimamente ligada ao Velho Chico. Nascido em Paulo Afonso, na Bahia, ele é filho de um agricultor e uma professora

Por JC Publicado em 23/09/2025 às 20:21
Nova diretoria do Comitê Gestor da Bacia do São Francisco
Nova diretoria do Comitê Gestor da Bacia do São Francisco - AGHATAEVENFEST

Clique aqui e escute a matéria

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) tem um novo líder. Cláudio Ademar da Silva, de 56 anos, foi eleito e empossado como presidente para o mandato 2025-2029, com a promessa de uma gestão focada na luta e na participação de comunidades ribeirinhas. A eleição ocorreu em uma plenária realizada em Belo Horizonte.

A trajetória de Cláudio Ademar é intimamente ligada ao Velho Chico. Nascido em Paulo Afonso, na Bahia, ele é filho de um agricultor e uma professora. Sua infância foi marcada pela experiência da família, que teve suas terras inundadas para a construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica. Essa vivência o motivou a se envolver em movimentos sociais e sindicatos, defendendo políticas públicas "da base para o gabinete", conceito do geógrafo Milton Santos.

Com formação em Administração e Direito, e especialização em Gestão Ambiental, Cláudio atuou em diversas frentes, incluindo a Codevasf, a Funai e o programa Bahia Produtiva. Sua participação no CBHSF começou em 2016, onde atuou ativamente na Câmara Técnica Institucional e Legal. "Conto com a colaboração de todos. Vamos construir, juntos, o futuro do Velho Chico", concluiu o novo presidente.

Em sua nova gestão, o presidente estabeleceu três prioridades:

Reconhecer o Rio São Francisco como um sujeito de direitos.

Ampliar o financiamento e a participação das comunidades locais e prefeituras.

Promover a união entre os diversos segmentos do Comitê para garantir uma gestão democrática.

Além de sua atuação no CBHSF, Cláudio Ademar participa de projetos como o Campus de Povos Indígenas, Comunidades Tradicionais e Camponesas — OPARÁ/Campus Intercultural UNEB, em Jeremoabo (BA), que reforça seu compromisso com a educação e a inclusão social.

A nova Diretoria Colegiada do CBHSF para o quadriênio 2025-2029 é composta por:

Vice-presidente: Altino Rodrigues

Secretária: Rosa Cecília Lima Santos

Coordenadores e Secretários das Câmaras Regionais: Adson Ribeiro e José Valter Alves (Alto São Francisco); Cláudio Pereira e Anselmo Cayres (Médio São Francisco); Elias Silva e Wilson Simonal (Submédio São Francisco); e Maciel Oliveira e Mario Leo (Baixo São Francisco).


 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

CBHSF abre processo eleitoral para renovação de membros com posse prevista para setembro
RIO SÃO FRANCISCO

CBHSF abre processo eleitoral para renovação de membros com posse prevista para setembro
Lula inaugura estação elevatória e novo trecho da Adutora do Agreste, ao lado de Raquel
Adutora do Agreste

Lula inaugura estação elevatória e novo trecho da Adutora do Agreste, ao lado de Raquel

Compartilhe

Tags