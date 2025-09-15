fechar
Brasil | Notícia

'Bandidos sabem onde moro': ex-delegado assassinado hoje já temia pela vida e sofreu outros 3 ataques

Alvo do PCC por ter indiciado Marcola e sua esposa, ele sobreviveu a múltiplos tiroteios e assaltos, mas dizia que sua família se sentia ameaçada

Por JC Publicado em 15/09/2025 às 22:30
O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes
O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes - Polícia Civil/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, ocorrido nesta segunda-feira (15) em Praia Grande, foi o capítulo final de uma longa história de confrontos e ameaças que o policial enfrentava há anos por sua atuação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Em dezembro de 2023, após sofrer um assalto à mão armada ao sair de um restaurante na mesma cidade, Fontes demonstrou preocupação explícita com sua segurança em entrevista ao Estadão: "Eu combati esses caras durante tantos anos e agora os bandidos sabem onde moro. Minha família, agora, quer que eu deixe o emprego em Praia Grande e saia de São Paulo", disse na época.

Leia Também

Um histórico de embates e tiroteios

O assassinato desta segunda não foi o primeiro atentado contra a vida do ex-delegado. Seu histórico mostra que ele era um alvo constante do crime:

  • Maio de 2022: Foi vítima de uma tentativa de assalto na capital paulista; os criminosos desistiram da abordagem ao perceberem que o carro de Fontes era blindado.
  • Ano de 2020: Sofreu uma emboscada no Ipiranga (SP), reagiu à abordagem e chegou a balear um dos suspeitos, que conseguiu fugir.
  • Ano de 2012: Na Via Anchieta, foi abordado por dois homens e houve uma intensa troca de tiros. Um dos suspeitos morreu, mas uma investigadora da Polícia Civil que o acompanhava foi atingida no pescoço e ficou 45 dias internada.

Inimigo número 1 do PCC

A razão para essa longa lista de ataques é sua atuação direta contra a cúpula da maior facção criminosa do país. Quando atuava no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), Fontes foi o responsável por indiciar alguns dos principais líderes do PCC, incluindo Marco Willians Herbas Camacho, o "Marcola".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além do líder da facção, ele também foi o responsável pelo indiciamento da esposa de Marcola por lavagem de dinheiro, atingindo o coração financeiro da organização criminosa. A execução de Fontes é tratada por promotores de São Paulo como um "crime de máfia" e um ataque direto ao Estado.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Ex-delegado-geral de São Paulo é assassinado em emboscada na Praia Grande
VIOLÊNCIA

Ex-delegado-geral de São Paulo é assassinado em emboscada na Praia Grande
Polícia envia reforço para a Baixada Santista após assassinato de ex-delegado-geral
SÃO PAULO

Polícia envia reforço para a Baixada Santista após assassinato de ex-delegado-geral

Compartilhe

Tags