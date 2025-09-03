fechar
Brasil | Notícia

Sem ganhadores, Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 33 milhões no próximo sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.909 da Mega-Sena. A quina teve 19 apostas vencedoras com prêmio superior a R$ 81 mil

Por Agência Brasil Publicado em 03/09/2025 às 9:52
Imagem ilustrativa de uma pessoa apostando na Mega-Sena
Imagem ilustrativa de uma pessoa apostando na Mega-Sena - © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

O concurso 2.909 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (2), terminou sem apostas vencedoras para o prêmio principal.

Com isso, o valor acumulado pode chegar a R$ 33 milhões no próximo sorteio, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas foram: 08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58.

Premiações menores

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, a quina teve 19 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 81.227,49 cada. Já a quadra registrou 1.815 apostas premiadas, com cada uma recebendo R$ 1.401,61.

Como apostar

Para quem quiser tentar a sorte no próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica credenciada do país ou de forma online, por meio do site oficial da Caixa. 

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5,00 e dá direito à escolha de seis números entre 1 e 60.

