Sem ganhadores, Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 33 milhões no próximo sorteio
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.909 da Mega-Sena. A quina teve 19 apostas vencedoras com prêmio superior a R$ 81 mil
O concurso 2.909 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (2), terminou sem apostas vencedoras para o prêmio principal.
Com isso, o valor acumulado pode chegar a R$ 33 milhões no próximo sorteio, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.
As dezenas sorteadas foram: 08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58.
Premiações menores
Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, a quina teve 19 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 81.227,49 cada. Já a quadra registrou 1.815 apostas premiadas, com cada uma recebendo R$ 1.401,61.
Como apostar
Para quem quiser tentar a sorte no próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica credenciada do país ou de forma online, por meio do site oficial da Caixa.
A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5,00 e dá direito à escolha de seis números entre 1 e 60.