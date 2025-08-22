Com 47 países confirmados, COP anuncia força-tarefa para acomodações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governo contratou transatlânticos para COP30, mas caso haja extensão das negociações, as delegações serão remanejadas para a rede hoteleira disponível

Uma força-tarefa para tentar solucionar a crise gerada pelos altos preços na oferta de hospedagens para novembro, em Belém (PA), foi anunciada pela secretaria extraordinária e presidência da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), nesta sexta-feira (22).

“Nós estamos atentos e conscientes das preocupações dos países, nós precisamos naturalmente que todos os países consigam vir para a COP, consigam resolver seus problemas de acomodação, então nós anunciamos uma força-tarefa”, declarou o presidente da COP30, embaixador André Correa do Lago.

O trabalho será inicialmente concentrado na oferta aos 72 países integrantes dos grupos dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês) e Países Menos Desenvolvidos (LDCs, na sigla em inglês), para posteriormente ser estendido às demais delegações.

De acordo com Valter Correia, secretário extraordinário da COP30, até o momento, 47 delegações confirmaram a participação com o pagamento das reservas de hospedagem, sendo 39 por meio da plataforma oficial e oito (Arábia Saudita, Egito, Espanha, Japão, Noruega, Portugal, República Democrática do Congo e Singapura) negociadas diretamente com a rede hoteleira ou outras plataformas.

As informações foram divulgadas após uma reunião com o Bureau da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), na qual alguns países apresentaram questionamentos sobre a organização para a conferência global.

Subsídio

Um dos pontos apresentados pelos países foi a solicitação de pagamento de um subsídio brasileiro para hospedagem das delegações, mas a secretária-executiva da Casa Civil da Presidência da República, Miriam Belchior, descartou essa possibilidade.

“Não há como subsidiar delegações de países, inclusive delegações de países mais ricos que o Brasil”.

A secretária reforçou que todos os demais planos operacionais de segurança, saúde e transporte estão alinhados ao andamento esperado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a expectativa é que a parte de acomodação seja resolvida por meio desse esforço que atuará com cada um dos 190 países que demonstraram interesse em participar.

“Nós acreditamos que boa parte dos países estava esperando essa reunião para seguir para o passo seguinte das reservas, então a gente acredita que com esses encontros bilaterais que faremos a gente vai conseguir destravar esse primeiro lote de reservas e a confirmação dos países”.

Segundo os organizadores, alguns ajustes serão promovidos imediatamente para assentar as demandas à oferta da plataforma da COP30, como o desmembramento de blocos de acomodação que cubram períodos menores de diárias.

Navios



Miriam Belchior esclareceu ainda que o governo fez a contratação de transatlânticos para o período oficial da COP30, mas caso haja extensão do período de negociações, as delegações em navios serão remanejadas para a rede hoteleira disponível.

“Entendemos que os cinco primeiros dias da COP serão o pico de acomodações, depois, a tendência é diminuir”, diz.