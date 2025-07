Férias escolares exigem cuidados extras com a rede elétrica para proteger crianças e famílias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As férias escolares do meio do ano são aguardadas com entusiasmo pelas crianças, que passam mais tempo brincando em casa ou em espaços ao ar livre. Mas esse período também requer atenção redobrada dos responsáveis, especialmente em relação aos riscos envolvendo a rede elétrica.

Pensando nisso, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) reforça, por meio da 19ª Campanha Nacional de Segurança com a Rede Elétrica, o alerta para prevenir acidentes que podem ser evitados com orientações simples.

Sob o mote “Movimento Zero Acidentes. A segurança com a rede elétrica começa por você”, a iniciativa mobiliza distribuidoras de energia em todo o País.

Brincadeiras seguras começam com informação

Segundo o presidente da Abradee, Marcos Madureira, o tempo livre nas férias aumenta a exposição a situações de risco, principalmente quando não há supervisão.

“Durante as férias, as crianças têm mais tempo livre, explorando ambientes dentro e fora de casa. E é muito importante que os adultos estejam atentos e orientem sobre os riscos de algumas brincadeiras que podem, se realizadas de forma incorreta, representar algum risco”, afirma.

“Um dos exemplos que sempre alertamos é para a soltura de pipas, que nunca deve ser feita próxima à rede elétrica. E, associado a isso, jamais tentar retirar esse ou qualquer outro objeto preso à rede. Ter atenção sobre essas simples atitudes podem evitar acidentes e salvar vidas”, completa.

A recomendação é clara: se algum objeto ficar preso à rede, nunca tente retirá-lo. Esse tipo de atitude pode levar a choques graves ou até acidentes fatais. A orientação é sempre acionar a distribuidora local de energia.

Dentro de casa: proteção nos pequenos detalhes

As dicas de segurança começam dentro de casa. Protetores de tomada, organização de fios e supervisão no uso de eletrônicos estão entre os principais cuidados. Veja outras recomendações:

Use protetores de tomada para impedir que crianças insiram objetos nos pontos de energia;

Mantenha os fios fora do alcance, organizando-os com canaletas ou prendedores;

Supervisione o uso de aparelhos elétricos, como videogames e carregadores;

Evite sobrecarregar as tomadas com vários equipamentos;

Afaste aparelhos de áreas molhadas e oriente para nunca usar eletrônicos com mãos ou pés úmidos;

Desligue da tomada o que não estiver em uso, medida simples que também economiza energia.

Fora de casa: atenção com pipas e fios no chão

O alerta também vale para as brincadeiras ao ar livre, principalmente com pipas. A Abradee ressalta que essas atividades devem ser feitas longe da rede elétrica.

Outras orientações importantes incluem: