Morre Ruy Carlos Ostermann, o 'Professor' do jornalismo esportivo, aos 90 anos

O jornalismo brasileiro perdeu uma de suas vozes mais cultas e respeitadas na noite desta sexta-feira (27). O jornalista, cronista, comentarista esportivo, professor e escritor Ruy Carlos Ostermann faleceu aos 90 anos, em Porto Alegre-RS.

Conhecido em todo o país pelo apelido de "O Professor", ele estava internado desde 11 de maio no Hospital Moinhos de Vento. Segundo o comunicado do hospital, o falecimento ocorreu às 21h25, em decorrência de complicações de uma pneumonia.

Carreira de Ostermann

Embora sua carreira tenha sido majoritariamente baseada no Rio Grande do Sul, Ostermann se tornou uma figura de renome nacional, especialmente por sua cobertura de Copas do Mundo.

Conhecido como "O Ruy de Todas as Copas", ele esteve presente em todos os Mundiais de 1966 a 2014, emprestando sua análise inteligente e sua voz cadenciada às transmissões que chegaram a lares de todo o Brasil.

Nascido em São Leopoldo (RS), Ruy Carlos Ostermann tinha uma formação que o diferenciava na imprensa: era graduado em Filosofia pela UFRGS. Essa bagagem intelectual se refletia em seus comentários, que iam além do campo e bola, analisando o futebol como um fenômeno cultural e social. Por décadas, foi uma das vozes mais marcantes do programa "Sala de Redação", da Rádio Gaúcha.

Sua atuação, no entanto, não se limitou ao jornalismo. Ostermann teve uma vida pública ativa, sendo eleito deputado estadual por dois mandatos (1982 e 1986) e atuando como Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia e da Educação no governo de Pedro Simon.

Autor de 11 livros e patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 2002, ele era uma figura multifacetada. A nota do hospital o descreve como um profissional "culto, sofisticado, um frasista memorável", que deixa um "legado inspirador na comunicação gaúcha, lembrado sempre pelo respeito e pluralidade".