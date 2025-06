Quina de São João: Confira qual o valor do prêmio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Já estão abertas as apostas para a 15ª edição da Quina de São João. Com prêmio estimado em R$ 230 milhões — o maior da história do concurso —, o sorteio será realizado no dia 28 de junho, a partir das 20h.

Assim como em outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Se ninguém acertar os cinco números, o valor será dividido entre os acertadores da próxima faixa, e assim por diante.

Como apostar?

O apostador deve escolher entre 5 e 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante. Quem preferir pode optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher os números automaticamente.

Ganham prêmios os bilhetes que acertarem dois, três, quatro ou cinco números.

Também é possível participar por meio do bolão, com apostas em grupo.

O valor mínimo é de R$ 12,50, e cada cota não pode custar menos de R$ 3,50.

Onde apostar?

As apostas podem ser feitas de três formas:

Nas lotéricas de todo o país;

de todo o país; Pelo portal Loterias Caixa;

Loterias Caixa; Pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS.

Nos canais digitais, o valor mínimo de compra é R$ 20.

Nas lotéricas, pode haver cobrança de taxa de serviço de até 35% do valor da cota.

Rendimento milionário

Segundo a Caixa, se um único apostador levar o prêmio de R$ 230 milhões e investir o valor na poupança, o rendimento no primeiro mês seria de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

