A Embratur e a TAP Air Portugal firmaram um novo acordo para impulsionar a entrada de turistas europeus no Brasil e descentralizar o fluxo de visitantes internacionais. Assinada durante o Festuris, em Gramado (RS), a parceria estabelece uma promoção internacional segmentada, cruzando o perfil dos mercados emissores na Europa com os destinos brasileiros operados pela companhia aérea.

A iniciativa dá sequência ao Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado em fevereiro de 2024, durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). Desta vez, o foco é transformar a conectividade aérea já consolidada em volume de negócios, aproximando operadores e agentes de viagens estrangeiros de roteiros fora do eixo tradicional.

Desde 2023, a aérea portuguesa saltou de 11 para 15 cidades brasileiras atendidas por voos diretos a partir de Portugal. Entre as adições recentes está São Luís (MA), que ganhou ligação direta com Lisboa em outubro e funciona como porta de entrada para os Lençóis Maranhenses — ambos com títulos de Patrimônio Mundial pela Unesco. Atualmente, a TAP opera 97 voos semanais saindo de Lisboa e do Porto, ligando o Brasil a mais de 50 cidades europeias, com projeção de transportar 2,1 milhões de passageiros até o fim do ano.

O movimento acompanha a alta na procura pelo País. De janeiro a setembro, o Brasil recebeu cerca de 1,4 milhão de visitantes europeus, uma alta de 13,48% na comparação anual. O continente responde hoje por aproximadamente 20% de todas as chegadas internacionais em território brasileiro.

Para o presidente da Embratur, Bruno Reis, o desafio atual é converter a oferta de assentos em desenvolvimento regional. “Desde 2023, ampliamos de 11 para 15 o número de cidades brasileiras atendidas por voos diretos da TAP a partir de Portugal. Isso representa mais portas de entrada para o turismo internacional e novas oportunidades para nossos destinos. Agora, queremos transformar essa conectividade em mais negócios, apresentando aos europeus um Brasil diverso, com experiências que vão muito além dos destinos já conhecidos. A parceria com a TAP nos permite aproximar mercados, ampliar a comercialização de produtos turísticos brasileiros e fazer com que os benefícios do turismo cheguem a mais regiões do País”, afirma.

O diretor da TAP para as Américas, Carlos Antunes, destacou que "a continuidade desta parceria com a Embratur representa mais um passo no compromisso da TAP com o Brasil e com o desenvolvimento do turismo no país". "Acreditamos que, trabalhando em conjunto, podemos estimular novas oportunidades para o turismo, ampliar o fluxo de visitantes internacionais e gerar valor para as economias locais. O Brasil é um mercado estratégico para nós, e temos muito orgulho em fazer parte desse movimento de promoção do país no exterior”. O ato de assinatura contou ainda com a presença do diretor de vendas e distribuição da TAP, Fréderic Gossot.