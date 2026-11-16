Com 131,3 mil desembarques entre janeiro e outubro de 2026, PE registra alta de 62,6% e ocupa a vice-liderança no ranking nacional de crescimento

O fluxo de turistas internacionais desembarcando por Pernambuco cresceu 219% nos últimos três anos, mais que triplicando o volume de visitantes estrangeiros que acessam o País pelo Estado. De acordo com dados do Ministério do Turismo, entre janeiro e outubro de 2026 foram registradas 131.348 chegadas, o que representa um avanço de 62,6% na comparação com o mesmo período de 2025, quando o Estado contabilizou 80.799 entradas.

O desempenho garantiu a Pernambuco a segunda colocação entre as maiores altas percentuais do País, consolidando o protagonismo do Nordeste no ranking nacional. A liderança ficou com o Rio Grande do Norte, que avançou 128,8%, seguido pelo por Pernambuco (62,6%). Fecham o grupo dos cinco estados que mais cresceram o Pará, com alta de 29,6%, o Ceará, com 21,4%, e o Rio de Janeiro, com 11,6%.

A curva de expansão do turismo internacional em Pernambuco demonstra aceleração contínua desde 2023. Considerando sempre o recorte de janeiro a outubro de cada ano, o estado saltou de 41.169 entradas em 2023 para 47.956 em 2024, alcançando 80.799 em 2025 até atingir o patamar atual de 131.348 visitantes em 2026.

O resultado pernambucano impulsionou os números do Brasil, que superou com dois meses de antecedência a meta de 7,5 milhões de turistas estrangeiros estipulada para todo o ano de 2026 pelo Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024–2027. Nos dez primeiros meses do ano, o país recebeu 7.594.425 visitantes internacionais, atingindo 101,3% do objetivo anual.

Ao celebrar os índices, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destacou o posicionamento do País no mercado externo. “Ao batermos a meta anual de turistas internacionais com dois meses de antecedência, conquistamos, de forma definitiva, uma posição de destaque no turismo global. Essa é mais uma garantia de que estamos no caminho certo, sempre crescendo e buscando os melhores resultados. É como eu sempre digo: no governo do presidente Lula, o turismo segue voando”, afirmou.

O aumento no fluxo de visitantes veio acompanhado de um volume inédito de receitas. Entre janeiro e setembro de 2026, os turistas estrangeiros injetaram mais de US$ 8,38 bilhões (cerca de R$ 45,6 bilhões) na economia brasileira — o maior montante já registrado para os nove primeiros meses de um ano.

O valor supera em 10% os US$ 7,61 bilhões (R$ 41,4 bilhões) movimentados no mesmo intervalo de 2025. O desempenho foi impulsionado pelo resultado de setembro, que estabeleceu um novo recorde histórico mensal com US$ 904,7 milhões (R$ 4,9 bilhões) gastos no país, alta de 8% frente aos US$ 835,1 milhões (R$ 4,5 bilhões) apurados em setembro do ano anterior.