Com expansão no Nordeste, GAV triplica vendas da hotelaria e mira 5 mil apartamentos até 2027

Com mais de 5.300 colaboradores pelo Brasil, a companhia também aposta na integração entre seus destinos para fidelizar o público e ampliar vendas

A GAV Hotéis e Resorts entra na reta final do ano registrando um volume mensal de vendas na operação hoteleira três vezes superior ao patamar alcançado no primeiro semestre. O salto comercial reflete a estratégia de expansão da rede, que soma 3.710 apartamentos entregues no País e projeta se aproximar da marca de 5 mil unidades até o fim de 2027, impulsionada por um calendário robusto de novas inaugurações no Nordeste.

No plano de crescimento da companhia, três das quatro entregas nacionais previstas até o próximo ano concentram-se na região. O cronograma começa já no próximo mês, com a abertura do Jeriquiá Lagoa | GAV Hotéis e Resorts, localizado em Cruz, no Ceará. Para 2027, o avanço segue em Alagoas com o início das operações do Oikos Maragogi | GAV Hotéis e Resorts, em Maragogi, e do Areya Barra | GAV Hotéis e Resorts, em Barra de São Miguel. A carteira regional conta ainda com o projeto Jeriquiá Dunas | GAV Hotéis e Resorts, que segue sem data definida para inauguração. Ao concluir o ciclo até 2027, a rede espera atingir o total de 12 empreendimentos entregues.

Para o CEO e sócio-fundador da empresa, Manoel Vicente Pereira Neto, o desempenho atual valida a aposta na combinação entre infraestrutura, escolha estratégica de destinos e fortalecimento da bandeira hoteleira. “Triplicar as vendas da hotelaria é um resultado concreto desse novo momento. A qualidade dos resorts, somada às parcerias comerciais e à ampliação dos canais de venda, cria condições para crescer com uma base que já está construída. Cada empreendimento entregue passa a alimentar novas oportunidades para toda a rede”, afirma Manoel.

CEO e sócio-fundador da empresa, Manoel Vicente Pereira Neto - DIVULGAÇÃO

Essa guinada comercial acompanha o reposicionamento da marca — que deixou de ser apenas GAV Resorts para assumir a identidade GAV Hotéis e Resorts —, sinalizando a evolução de uma empresa originada na multipropriedade para uma operadora hoteleira consolidada. Na prática, a companhia intensificou acordos com operadoras de turismo, diversificou os canais de distribuição e priorizou a atração de viajantes para períodos de férias, feriados e fins de semana.

Pernambuco como vitrine comercial

Enquanto prepara as próximas entregas, a rede já colhe frutos de sua operação consolidada em Pernambuco, onde mantém em funcionamento o Porto Alto | GAV Hotéis e Resorts e o Porto 2 Life | GAV Hotéis e Resorts, ambos situados na praia de Muro Alto, em Ipojuca. Aproveitando a força do destino no turismo de lazer, a empresa tem ampliado a presença desses empreendimentos nas prateleiras das grandes operadoras e marcado presença em feiras internacionais na América Latina.

Segundo o diretor comercial de Hotelaria, Diego Garcia, o estreitamento com o trade turístico foi decisivo para os números da virada do último trimestre. “Ampliamos a proximidade com as operadoras e colocamos os hotéis em mais canais de venda. O resultado aparece no crescimento das hospedagens. Nosso foco é combinar ocupação e valor da diária, para que o avanço comercial gere rentabilidade e seja acompanhado por uma experiência que faça o hóspede voltar”, explica.

Com mais de 5.300 colaboradores pelo Brasil, a companhia também aposta na integração entre seus destinos para fidelizar o público. Em Porto de Galinhas, por exemplo, os hóspedes têm acesso à comercialização de produtos da rede localizados em outras regiões, como Gramado. Segundo dados da GAV, 30% das vendas de multipropriedade fechadas nos hotéis são realizadas por clientes que já possuem cotas da marca.

O vice-presidente e sócio-fundador Átila Gratão ressalta que a capilaridade geográfica fortalece o ecossistema da empresa. “As entregas previstas até 2027 ampliam nossa presença em destinos de grande procura e dão mais alcance à operação. O cliente que conhece um resort passa a considerar outros hotéis da rede. Estamos fortalecendo as equipes e a estrutura de atendimento para acompanhar esse crescimento”, destaca Átila.