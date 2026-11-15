Com expansão no Nordeste, GAV triplica vendas da hotelaria e mira 5 mil apartamentos até 2027

Com mais de 5.300 colaboradores pelo Brasil, a companhia também aposta na integração entre seus destinos para fidelizar o público e ampliar vendas

por Lucas Moraes
Com expansão no Nordeste, GAV triplica vendas da hotelaria e mira 5 mil apartamentos até 2027
Porto 2 Life é o maior empreendimento da GAV em Pernambuco, inaugurado no fim de 2025 - PROXY

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A GAV Hotéis e Resorts entra na reta final do ano registrando um volume mensal de vendas na operação hoteleira três vezes superior ao patamar alcançado no primeiro semestre. O salto comercial reflete a estratégia de expansão da rede, que soma 3.710 apartamentos entregues no País e projeta se aproximar da marca de 5 mil unidades até o fim de 2027, impulsionada por um calendário robusto de novas inaugurações no Nordeste.

No plano de crescimento da companhia, três das quatro entregas nacionais previstas até o próximo ano concentram-se na região. O cronograma começa já no próximo mês, com a abertura do Jeriquiá Lagoa | GAV Hotéis e Resorts, localizado em Cruz, no Ceará. Para 2027, o avanço segue em Alagoas com o início das operações do Oikos Maragogi | GAV Hotéis e Resorts, em Maragogi, e do Areya Barra | GAV Hotéis e Resorts, em Barra de São Miguel. A carteira regional conta ainda com o projeto Jeriquiá Dunas | GAV Hotéis e Resorts, que segue sem data definida para inauguração. Ao concluir o ciclo até 2027, a rede espera atingir o total de 12 empreendimentos entregues.

Para o CEO e sócio-fundador da empresa, Manoel Vicente Pereira Neto, o desempenho atual valida a aposta na combinação entre infraestrutura, escolha estratégica de destinos e fortalecimento da bandeira hoteleira. “Triplicar as vendas da hotelaria é um resultado concreto desse novo momento. A qualidade dos resorts, somada às parcerias comerciais e à ampliação dos canais de venda, cria condições para crescer com uma base que já está construída. Cada empreendimento entregue passa a alimentar novas oportunidades para toda a rede”, afirma Manoel.

DIVULGAÇÃO
CEO e sócio-fundador da empresa, Manoel Vicente Pereira Neto - DIVULGAÇÃO

Essa guinada comercial acompanha o reposicionamento da marca — que deixou de ser apenas GAV Resorts para assumir a identidade GAV Hotéis e Resorts —, sinalizando a evolução de uma empresa originada na multipropriedade para uma operadora hoteleira consolidada. Na prática, a companhia intensificou acordos com operadoras de turismo, diversificou os canais de distribuição e priorizou a atração de viajantes para períodos de férias, feriados e fins de semana.

Pernambuco como vitrine comercial 

Enquanto prepara as próximas entregas, a rede já colhe frutos de sua operação consolidada em Pernambuco, onde mantém em funcionamento o Porto Alto | GAV Hotéis e Resorts e o Porto 2 Life | GAV Hotéis e Resorts, ambos situados na praia de Muro Alto, em Ipojuca. Aproveitando a força do destino no turismo de lazer, a empresa tem ampliado a presença desses empreendimentos nas prateleiras das grandes operadoras e marcado presença em feiras internacionais na América Latina.

Segundo o diretor comercial de Hotelaria, Diego Garcia, o estreitamento com o trade turístico foi decisivo para os números da virada do último trimestre. “Ampliamos a proximidade com as operadoras e colocamos os hotéis em mais canais de venda. O resultado aparece no crescimento das hospedagens. Nosso foco é combinar ocupação e valor da diária, para que o avanço comercial gere rentabilidade e seja acompanhado por uma experiência que faça o hóspede voltar”, explica.

Com mais de 5.300 colaboradores pelo Brasil, a companhia também aposta na integração entre seus destinos para fidelizar o público. Em Porto de Galinhas, por exemplo, os hóspedes têm acesso à comercialização de produtos da rede localizados em outras regiões, como Gramado. Segundo dados da GAV, 30% das vendas de multipropriedade fechadas nos hotéis são realizadas por clientes que já possuem cotas da marca.

O vice-presidente e sócio-fundador Átila Gratão ressalta que a capilaridade geográfica fortalece o ecossistema da empresa. “As entregas previstas até 2027 ampliam nossa presença em destinos de grande procura e dão mais alcance à operação. O cliente que conhece um resort passa a considerar outros hotéis da rede. Estamos fortalecendo as equipes e a estrutura de atendimento para acompanhar esse crescimento”, destaca Átila.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp