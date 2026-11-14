Com R$ 82,2 mi, GRU Airport assume aeroportos em Pernambuco e detalha obras

Com a previsão de um aporte de R$ 82,2 milhões, a GRU Airport, administradora do Aeroporto Internacional de São Paulo, assumiu oficialmente a gestão operacional de seus quatro primeiros aeroportos regionais no Nordeste: Garanhuns, Serra Talhada e Araripina, em Pernambuco, além de Paulo Afonso, na Bahia. A medida faz parte do Programa de Investimentos Privados em Aeroportos Regionais (AmpliAR), do Ministério de Portos e Aeroportos, e foi oficializada por decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União no início deste mês.

Os terminais pernambucanos e baiano abrem o cronograma de transição de um pacote de 12 aeroportos espalhados por oito estados do Nordeste e da Amazônia Legal. A expectativa da concessionária é concluir a transferência de todo o bloco até o início de dezembro. Ao todo, o bloco soma aproximadamente R$ 630 milhões em melhorias estruturais (dentro da rodada inicial de R$ 731,6 milhões do AmpliAR). Somente em Pernambuco, os três terminais receberão R$ 82,2 milhões.

Além das obras estruturais, a estratégia da empresa é replicar a expertise comercial e operacional adquirida em Guarulhos — o maior hub da América Latina — para transformar os aeroportos do interior em polos de negócios e reduzir a necessidade de longos deslocamentos terrestres até as capitais.

Obras e investimentos em Pernambuco



Em Pernambuco, os três terminais contemplados nesta primeira fase passarão por intervenções voltadas à adequação às normas da aviação civil, ampliação de capacidade e suporte ao desenvolvimento econômico e turístico local.

Garanhuns: o projeto inclui a revitalização do sistema de pátio e pistas, ampliação do pátio de aeronaves, construção de uma área de segurança no fim da pista, além da reforma e expansão do terminal de passageiros e criação de um estacionamento. As melhorias visam dar suporte ao turismo da cidade e dinamizar a economia regional.

Serra Talhada: o terminal passará pela ampliação do pátio, da área de passageiros e do estacionamento. O objetivo é fortalecer a conectividade aérea do polo regional de comércio, saúde e educação, reduzindo o isolamento geográfico da população, que atualmente enfrenta viagens terrestres de cinco a seis horas até o Recife para acessar voos comerciais.

Araripina: as intervenções contemplam reformas nas pistas, pátios e terminal de passageiros, adequação às normas de segurança e a implantação de balizamento noturno. A modernização busca atender diretamente ao fluxo de empresários, executivos e técnicos ligados ao maior polo gesseiro do Brasil, facilitando a logística de negócios.

Para o gerente de operações do GRU Regionais, Alysson Mattos, a atuação envolverá equipes comerciais dedicadas a mapear oportunidades de negócios e negociar a ampliação de rotas junto às companhias aéreas, conectando o interior do país aos grandes centros nacionais.

Expansão na Bahia e demais estados



Na Bahia, o aeroporto de Paulo Afonso receberá investimentos para modernizar suas instalações e melhorar pista e pátio, preparando o terminal para receber aeronaves maiores e novas rotas. Ainda em território baiano, o aeroporto de Lençóis, porta de entrada para a Chapada Diamantina, será o próximo a integrar a rede, com transição prevista para o final de novembro.

O bloco completo sob gestão da GRU Airport contará ainda com os aeroportos de Barreirinhas (MA), Canoa Quebrada (CE), São Raimundo Nonato (PI), Araguaína (TO), Vilhena (RO), Cacoal (RO) e Porto Alegre do Norte (MT).

De acordo com o presidente da GRU Airport, Paulo Souza, a concessão vai além do fomento ao turismo e aposta na geração de receitas antes mesmo da consolidação de novas malhas aéreas regulares. "A aposta é atrair novas empresas e instalações. E, com isso, transformar o aeroporto em um polo comercial", afirmou o executivo, destacando que a gestão integrada facilita a criação de uma rede aérea mais ampla para passageiros e cargas.



