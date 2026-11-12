Maior e mais sustentável: Amarante se expande em sintonia com o meio ambiente

Expansão e conscientização são conjugadas juntas quando o sujeito é a Amarante. E o tempo em questão é o futuro perfeito. A empresa completa 37 anos de atuação com mais de R$570 milhões em investimentos previstos para expansão e renovação de seus empreendimentos, além de ter se tornado uma Empresa B Certificada, alcançando 110,9 pontos na avaliação. Esta coluna de turismo visitou, mais uma vez, os resorts e conferiu de perto as obras e ações de sustentabilidade (veja nos vídeos).

Do montante total de investimentos, cerca de R$230 milhões serão destinados à terceira ampliação do Japaratinga Lounge Resort, R$260 milhões ao Salg Patacho Exclusive Resort e aproximadamente R$80 milhões ao retrofit das operações existentes. Com as expansões já contratadas, a Amarante projeta ultrapassar 4 mil empregos diretos até o fim da década, além dos postos de trabalho indiretos movimentados pela cadeia de fornecedores, transporte, passeios e comércio das regiões onde atua.

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O desempenho financeiro acompanha o ritmo de expansão. A receita de diárias da empresa saltou de aproximadamente R$50 milhões, em 2012, para mais de R$700 milhões em 2025, um crescimento superior a 14 vezes em pouco mais de uma década. No ano passado, a Amarante registrou crescimento de mais de 20% em relação a 2024, alcançando o melhor resultado de sua história.

O plano faz parte de uma estratégia mais extensa, que prevê mais de R$1,7 bilhão em investimentos até 2031, incluindo novos projetos em destinos de praia do Nordeste. “Nosso próximo ciclo de crescimento combina expansão, renovação dos empreendimentos e investimentos em novos destinos. Ao mesmo tempo em que ampliamos nossa capacidade, queremos fortalecer a experiência dos hóspedes e gerar impacto positivo nas regiões onde estamos presentes”, explica Mário Vasconcellos, CEO da Amarante.

O novo ciclo de expansão também está associado à estratégia de sustentabilidade da companhia. Além da já citada certificação como empresa B, a companhia também é signatária do Pacto Global da ONU, foi o primeiro grupo de hotelaria do país a receber o Selo Ouro do GHG Protocol e possui certificações e reconhecimentos relacionados à sustentabilidade, entre eles o Bioscore e o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade.

No atual ciclo ESG, a empresa atingiu mais de 75% das metas estabelecidas e publicou seu quarto Relatório de Sustentabilidade, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. No campo social, o Programa Amarante de Formação já qualificou mais de mil pessoas das comunidades próximas aos resorts (confira a matéria sobre os colaboradores). A empresa também alcança sete anos de certificação Great Place to Work (GPTW).

Mais números expressivos



Atualmente, a Amarante conta com mais de 2 mil pessoas colaboradoras e recebe mais de 250 mil hóspedes por ano, responsáveis por cerca de 300 mil diárias comercializadas. Desde 1989, estima-se que mais de 3 milhões de pessoas já tenham se hospedado nos empreendimentos administrados pela companhia. O programa de fidelidade Tô de Volta reúne mais de 1,1 milhão de inscritos, enquanto a ocupação média da rede chegou perto de 93% em 2025. Para 2026, a expectativa é manter um patamar próximo de 90%.

“Nossa trajetória de crescimento foi marcada por momentos decisivos. Tudo começou no Salinas Maragogi, marco importante da nossa história. Em 2008, a chegada do Salinas Maceió consolidou a Amarante como uma rede. E, em 2019, a inauguração do Japaratinga Lounge Resort abriu uma nova fase: ampliamos de forma significativa a nossa operação e fortalecemos o posicionamento da Amarante no segmento de Turismo de Lazer”, comenta o CEO.



Outra transformação ocorreu nos canais de venda. Há pouco mais de uma década, cerca de 15% das vendas eram realizadas por canais próprios. Atualmente, esse percentual supera 80%. A Black Friday da Amarante tornou-se uma das principais vitrines comerciais da companhia e, em sua última edição, movimentou mais de R$180 milhões em vendas em apenas 15 horas.

