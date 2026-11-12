Gol amplia em 40% oferta de assentos no Nordeste para o verão 2026/2027

A estratégia da empresa para atender à demanda de férias combina o reforço de frequências regulares com a abertura de ligações sazonais

O Nordeste vai concentrar 43% de toda a oferta adicional de voos da Gol para a alta temporada de verão 2026/2027, consolidando-se como o principal destino de lazer do país no período. Segundo balanço divulgado pela companhia aérea, a região receberá um incremento aproximado de 40% na disponibilidade de assentos em comparação com a baixa temporada de 2026, o que representa um total de 2,9 milhões de lugares distribuídos em 15.700 voos planejados.

A estratégia da empresa para atender à demanda de férias combina o reforço de frequências regulares com a abertura de ligações sazonais diretas entre o interior do país e o litoral nordestino. De acordo com o levantamento, todas as bases operadas pela Gol na região apresentarão alta na oferta em relação à baixa estação. Os maiores saltos percentuais ocorrem em Jericoacoara, com expansão de 126%, Vitória da Conquista (125%) e Porto Seguro (100%), seguidos por Ilhéus (85%) e Petrolina (55%).

Entre as capitais e grandes centros urbanos, os destaques de crescimento ficam com Salvador, que avança 44%, além de Maceió e Fortaleza, ambas com alta de 40%. Também registram ampliação expressiva os aeroportos de Natal (35%), Recife (34%), João Pessoa (31%), Aracaju (28%), Juazeiro do Norte (20%), Teresina (10%) e São Luís (6%).

Para o diretor de Planejamento de Malha Aérea da Gol, Bruno Balan, a ampliação reflete a importância estratégica da região para o setor turístico nacional. “O Nordeste é o principal motor do turismo doméstico no verão e concentra quase metade de todo o crescimento adicional da nossa oferta. Esse reforço amplia as opções de voos diretos e a conectividade da região com os principais mercados emissores do País, conectando o fluxo de viajantes do Sudeste, Sul e Centro-Oeste com eficiência”, afirma o executivo.

Entre as novidades na malha para o verão, a capital baiana ganhará rotas sazonais exclusivas, a exemplo da ligação direta entre Cuiabá e Salvador. Em Sergipe, a companhia passará a operar a rota sazonal entre Aracaju e o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, encurtando o trajeto entre a capital sergipana e o centro financeiro paulista. As passagens para a alta temporada já estão à venda nos canais digitais da Gol, na plataforma Smiles e nas agências de viagem parceiras.