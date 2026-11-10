Japaratinga Lounge Resort: a transformação nas vidas de quem fica

Uma transformação que não atinge apenas quem vem e vai, mas também, e talvez principalmente, quem fica. Assim é a rotina no Japaratinga Lounge Resort, no litoral norte alagoano, a 130 quilômetros do Recife, que recebe diariamente centenas de pessoas de todo o Brasil e de fora do país. Mas além dessas que desfrutam do famoso all inclusive premium outras tantas trabalham - e também realizam seus sonhos no local. Reconhecido internacionalmente pelos inúmeros prêmios e conhecido internamente pelas incontáveis oportunidades, o empreendimento segue proporcionando mudanças de vida para clientes e colaboradores.

Óbvio que a transformação de vida por parte dos clientes é mais nítida e repentina, afinal no Japaratinga Lounge Resort eles instantaneamente vivem momentos únicos de diversão, lazer e gastronomia, todos de alto padrão, todavia o impacto na ótica dos funcionários é mais sutil e duradouro. A equipe de reportagem da coluna esteve pela terceira vez no empreendimento e em todas as oportunidades pôde perceber da recepção à área de limpeza, mais do que profissionalismo, um amor pelo ofício.

Por trás de cada experiência está a excelência. Das boas vindas no saguão até a despedida com as malas sendo colocadas nos veículos, o carinho está presente em todos os momentos. A alegria em servir está em cada detalhe, na carta de chegada no quarto, no tempero das refeições, na ornamentação dos drinks, no trato com as crianças e nas dedicatórias dos shows para os adultos.

Entre os funcionários são incontáveis as histórias de transformação de vidas. Uma das mais recentes é a da monitora de wellnes júnior Sabrina de Sousa, de 20 anos, cuja família é de Barreiros, município pernambucano distante 40 km de Japaratinga. Ela começou a trabalhar como jovem aprendiz em 2024 e foi efetivada no dia 11 de fevereiro deste ano. A “Tia Sá”, como é mais conhecida entre os pequenos, se descobriu no local. “Eu sempre gostei de criança e brincava bastante com meus sobrinhos, mas atuar na área de welness com o público infantil me fez enxergar um novo mundo. É muito divertido passar o dia com as crianças, a gente se apega, só é ruim na hora de devolver aos pais. Me identifiquei tanto que resolvi estudar pedagogia. Com o apoio do hotel, já estou no terceiro período e adorando o curso”, relatou, empolgada, Sabrina.

Entre as histórias mais antigas está a do hoje supervisor de atendimento ao cliente Lucas Cândido de 29 anos. Natural da vizinha Maragogi, ele cresceu vendo também o crescimento da rede Amarante na região e sonhava em trabalhar no Salinas. “Um primo meu atuava na área de alimentação do hotel, daí sempre tive esse sonho de também trabalhar lá. Fiz o teste de jovem aprendiz três vezes, mas não consegui passar nas últimas fases. Na época, claro, fiquei triste, mas Deus estava me preparando o melhor que viria depois”, contou Lucas, resignado.

O tal “melhor” foi o Japaratinga Lounge Resort, onde finalmente Lucas conseguiu sua admissão em março de 2019, dois meses antes da inauguração do resort. “Comecei como sempre sonhei: recepcionista. Amava a ideia de ser a cara do hotel, dar as boas-vindas e passar toda a energia positiva para quem estava chegando. Para mim é um trabalho muito especial, faço com muito amor. Tanto que tive o reconhecimento da empresa e ao longo do tempo fui sendo promovido”, lembrou, com sorriso no rosto.

Filho de uma doméstica e um pintor, Lucas foi o primeiro dos cinco irmãos a entrar na faculdade, graças ao incentivo recebido no local. “Nós passamos constantemente por inúmeros treinamentos, no hotel fiz cursos de idiomas, ergonomia, finanças e oratória. Ainda teve o recém-lançado programa ‘Semeando Líderes’. Com a Amarante custeando metade do valor da faculdade, já estou no sexto período de Administração, dando muito orgulho para a minha família”, disse, mostrando o mesmo sentimento nos olhos.

E da mesma forma que estar no local para os hóspedes é a realização de um sonho, trabalhar lá também possibilita o mesmo para quem faz do espaço um sustento. “Com esforço, muito esforço, realizei o meu segundo sonho, já que o primeiro era trabalhar no grupo. Em 2024, consegui dar a entrada para comprar um terreno em um distrito aqui perto para construir minha casa, como sempre idealizei. Já tem até a planta dela”, finalizou Lucas que plantou e hoje está colhendo seus frutos.

