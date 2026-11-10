Japaratinga Lounge Resort: a transformação nas vidas de quem fica

Por trás dos inúmeros prêmios do resort all inclusive premium estão centenas de histórias de funcionários que tiveram suas vidas impactadas

por Leonardo Vasconcelos
Japaratinga Lounge Resort: a transformação nas vidas de quem fica
Sabrina e Lucas tiveram suas vidas modificadas com o trabalho no resort - Divulgação / Japaratinga Lounge Resort

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Uma transformação que não atinge apenas quem vem e vai, mas também, e talvez principalmente, quem fica. Assim é a rotina no Japaratinga Lounge Resort, no litoral norte alagoano, a 130 quilômetros do Recife, que recebe diariamente centenas de pessoas de todo o Brasil e de fora do país. Mas além dessas que desfrutam do famoso all inclusive premium outras tantas trabalham - e também realizam seus sonhos no local. Reconhecido internacionalmente pelos inúmeros prêmios e conhecido internamente pelas incontáveis oportunidades, o empreendimento segue proporcionando mudanças de vida para clientes e colaboradores.

Óbvio que a transformação de vida por parte dos clientes é mais nítida e repentina, afinal no Japaratinga Lounge Resort eles instantaneamente vivem momentos únicos de diversão, lazer e gastronomia, todos de alto padrão, todavia o impacto na ótica dos funcionários é mais sutil e duradouro. A equipe de reportagem da coluna esteve pela terceira vez no empreendimento e em todas as oportunidades pôde perceber da recepção à área de limpeza, mais do que profissionalismo, um amor pelo ofício.

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Por trás de cada experiência está a excelência. Das boas vindas no saguão até a despedida com as malas sendo colocadas nos veículos, o carinho está presente em todos os momentos. A alegria em servir está em cada detalhe, na carta de chegada no quarto, no tempero das refeições, na ornamentação dos drinks, no trato com as crianças e nas dedicatórias dos shows para os adultos.

Entre os funcionários são incontáveis as histórias de transformação de vidas. Uma das mais recentes é a da monitora de wellnes júnior Sabrina de Sousa, de 20 anos, cuja família é de Barreiros, município pernambucano distante 40 km de Japaratinga. Ela começou a trabalhar como jovem aprendiz em 2024 e foi efetivada no dia 11 de fevereiro deste ano. A “Tia Sá”, como é mais conhecida entre os pequenos, se descobriu no local. “Eu sempre gostei de criança e brincava bastante com meus sobrinhos, mas atuar na área de welness com o público infantil me fez enxergar um novo mundo. É muito divertido passar o dia com as crianças, a gente se apega, só é ruim na hora de devolver aos pais. Me identifiquei tanto que resolvi estudar pedagogia. Com o apoio do hotel, já estou no terceiro período e adorando o curso”, relatou, empolgada, Sabrina.

Entre as histórias mais antigas está a do hoje supervisor de atendimento ao cliente Lucas Cândido de 29 anos. Natural da vizinha Maragogi, ele cresceu vendo também o crescimento da rede Amarante na região e sonhava em trabalhar no Salinas. “Um primo meu atuava na área de alimentação do hotel, daí sempre tive esse sonho de também trabalhar lá. Fiz o teste de jovem aprendiz três vezes, mas não consegui passar nas últimas fases. Na época, claro, fiquei triste, mas Deus estava me preparando o melhor que viria depois”, contou Lucas, resignado.

O tal “melhor” foi o Japaratinga Lounge Resort, onde finalmente Lucas conseguiu sua admissão em março de 2019, dois meses antes da inauguração do resort. “Comecei como sempre sonhei: recepcionista. Amava a ideia de ser a cara do hotel, dar as boas-vindas e passar toda a energia positiva para quem estava chegando. Para mim é um trabalho muito especial, faço com muito amor. Tanto que tive o reconhecimento da empresa e ao longo do tempo fui sendo promovido”, lembrou, com sorriso no rosto.

Filho de uma doméstica e um pintor, Lucas foi o primeiro dos cinco irmãos a entrar na faculdade, graças ao incentivo recebido no local. “Nós passamos constantemente por inúmeros treinamentos, no hotel fiz cursos de idiomas, ergonomia, finanças e oratória. Ainda teve o recém-lançado programa ‘Semeando Líderes’. Com a Amarante custeando metade do valor da faculdade, já estou no sexto período de Administração, dando muito orgulho para a minha família”, disse, mostrando o mesmo sentimento nos olhos.

E da mesma forma que estar no local para os hóspedes é a realização de um sonho, trabalhar lá também possibilita o mesmo para quem faz do espaço um sustento. “Com esforço, muito esforço, realizei o meu segundo sonho, já que o primeiro era trabalhar no grupo. Em 2024, consegui dar a entrada para comprar um terreno em um distrito aqui perto para construir minha casa, como sempre idealizei. Já tem até a planta dela”, finalizou Lucas que plantou e hoje está colhendo seus frutos.

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