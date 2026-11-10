Accor e Hard Rock International fecham parceria global de fidelidade e expansão

A Accor e a Hard Rock International anunciaram a assinatura de uma parceria global. O acordo abrange a integração de programas de fidelidade, a ampliação da rede de distribuição e um plano agressivo de desenvolvimento internacional para os hotéis da marca Hard Rock, impulsionado pela Ennismore, braço lifestyle do grupo francês.

Com o movimento, os hotéis do portfólio da Hard Rock — incluindo as bandeiras Hard Rock Hotels, Reverb by Hard Rock, Hard Rock Hotels & Casinos e Hard Rock Hotel & Residences — passarão a integrar de forma opcional a plataforma ALL Accor. A transação abre as portas de uma rede de distribuição global com mais de 125 milhões de membros em 110 países para a marca de entretenimento, mantendo a autonomia da Hard Rock em seus canais diretos de vendas e marketing.

Para os clientes, o principal atrativo será a reciprocidade entre os programas de fidelidade ALL Accor e Unity by Hard Rock. Os membros contarão com mecanismos de conversão de pontos e equivalência de status entre as duas plataformas. As marcas destacam que os benefícios já podem ser vivenciados por hóspedes no Hard Rock Hotel New York, eleito como um dos símbolos iniciais da aliança.

Ennismore assume a liderança do crescimento global

Outro pilar da negociação coloca a Ennismore como peça-chave para a internacionalização da Hard Rock. Formada em 2021 a partir de uma joint venture com a Accor, a Ennismore utilizará sua infraestrutura de desenvolvimento para acelerar a presença dos hotéis Hard Rock em mercados estratégicos da Europa, Oriente Médio, Ásia e Pacífico, desbravando novos destinos globais.

Jim Allen, CEO da Hard Rock International, classificou o acordo como o início de um novo capítulo focado em escala e novas experiências. Em tom semelhante, Sébastien Bazin, presidente do Conselho e CEO da Accor, reforçou o peso da união entre a identidade cultural da Hard Rock e a escala global do ecossistema Accor, sinalizando a consolidação da liderança do grupo francês no segmento de hospitalidade de estilo de vida.