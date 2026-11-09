Turismo regenerativo: entenda o conceito que propõe transformar viagens em ações de preservação ambiental

Em Porto de Galinhas os visitantes podem participar de atividades de turismo regenerativo contribuindo para a restauração dos recifes de corais

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Viajar, conhecer novos lugares e aproveitar as paisagens naturais são atividades que movimentam o turismo em diferentes regiões do mundo. Mas e se, além de visitar um destino, o turista também pudesse contribuir para melhorar as condições ambientais daquele lugar? Essa é a proposta do turismo regenerativo, uma modalidade que busca aproximar os viajantes de iniciativas de conservação e recuperação dos ecossistemas.

Diferentemente de modelos tradicionais de turismo, que têm como foco a visitação, e do turismo sustentável, que procura reduzir os impactos negativos da atividade, o turismo regenerativo propõe uma participação mais ativa na transformação dos territórios.

A ideia é que a presença dos visitantes não apenas cause menos danos, mas também gere benefícios ambientais e sociais para as comunidades e os destinos.

Na prática, isso pode acontecer por meio de atividades como recuperação de áreas naturais, plantio de árvores, restauração de recifes de corais, apoio a projetos de conservação da biodiversidade e valorização de iniciativas conduzidas pelas próprias comunidades locais.

Em Pernambuco, uma iniciativa busca aproximar os turistas desse trabalho. A Civitatis, em parceria com a Biofábrica de Corais, lançou experiências para que os visitantes de Porto de Galinhas conheçam o processo de cultivo dos corais e participem do plantio de fragmentos utilizados na recuperação dos recifes.

A proposta também envolve uma mudança na relação entre o visitante e o lugar visitado. Em vez de apenas consumir os atrativos turísticos, o viajante passa a conhecer os desafios ambientais da região e pode participar de ações que contribuam para a preservação daquele patrimônio.

Turismo sustentável x turismo regenerativo

Embora estejam relacionados, os dois conceitos apresentam diferenças importantes. O turismo sustentável tem como princípio reduzir os impactos negativos da atividade turística, buscando equilibrar a preservação ambiental, o desenvolvimento econômico e o bem-estar das comunidades locais.

Já o turismo regenerativo parte de uma proposta mais ampla: além de minimizar os danos, procura contribuir para a recuperação dos ambientes e o fortalecimento dos territórios. Enquanto uma experiência sustentável pode priorizar práticas que evitem a degradação do local, uma iniciativa regenerativa pode envolver o visitante diretamente em ações de restauração ambiental.

“Eu acho que o turismo regenerativo é uma etapa mais onde você se propõe a deixar um legado positivo ali pro destino sustentável. Você tenta não impactar no meio ambiente, além de cuidar e melhorar o destino”, explica o CEO e cofundador da Biofábrica, Rudã Fernandes.

Os ambientes marinhos estão entre os espaços que podem se beneficiar desse modelo de turismo. No caso dos recifes, os corais oferecem abrigo e alimento para diferentes espécies, contribuem para o equilíbrio dos ecossistemas e ajudam a proteger as áreas costeiras da força das ondas.

Entretanto, esses ambientes enfrentam ameaças como o aquecimento dos oceanos, a poluição e a degradação provocada por atividades humanas.

Nesse cenário, projetos de cultivo e reintrodução de corais são muito importantes para ajudar na recuperação de áreas degradadas, além de promover educação ambiental, aproximando a população dos desafios enfrentados pelos oceanos.

“Um projeto, por maior que ele seja, ele tem uma limitação de mão de obra. Quando o turista faz parte do nosso time naquele momento, é mais uma pessoa ajudando a fazer o trabalho que tem que ser feito”, ressalta.

Recifes de corais - Fernando Frazão/Agência Brasi

Porto de Galinhas e o turismo regenerativo

A Civitatis, plataforma de reservas de atividades turísticas, oferece duas experiências de turismo regenerativo em Porto de Galinhas. Durante as atividades, os participantes podem conhecer o processo de cultivo dos corais, além de ajudar a preparar e plantar fragmentos que serão utilizados na recuperação dos recifes.

Uma das experiências combina passeio de jangada, observação da vida marinha e oficina de cultivo. A outra inclui também um mergulho de iniciação, permitindo que os participantes conheçam os recifes de perto.

Ao final das atividades, cada visitante recebe a adoção de um coral e pode acompanhar seu desenvolvimento durante um ano.

“O objetivo do projeto é conscientizar as pessoas, melhorar o comportamento delas e sensibilizar outras pessoas. Mas um motivo que eu acho particularmente importante é a gente criar a capacidade de lidar com os problemas relacionados ao meio ambiente.”