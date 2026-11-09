Rota dos Corais investe R$ 3,3 milhões para impulsionar o turismo sustentável em PE e AL

Os estados de Pernambuco e Alagoas deram início às etapas de diagnóstico territorial e estruturação das governanças locais do projeto "Rota dos Corais - Conexão do Litoral Sul de Pernambuco ao Norte de Alagoas". Fruto de uma parceria entre o Sebrae Nacional, Sebrae/PE e Sebrae/AL, a ação conta com um investimento de R$ 3,3 milhões e visa integrar e fortalecer a cadeia do turismo regenerativo ao longo da costa, beneficiando diretamente mais de mil empreendedores.

Neste primeiro momento, o trabalho em solo pernambucano envolve os municípios de Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Tamandaré, Rio Formoso, Barreiros e São José da Coroa Grande. Por meio de consultorias especializadas e reuniões de mapeamento, o objetivo é qualificar os negócios costeiros e descentralizar o fluxo de visitantes de polos já consolidados, como a praia de Porto de Galinhas.

As lideranças locais formadas agora serão a base para as fases seguintes, que preveem trilhas de capacitação em empreendedorismo e ESG focadas no protagonismo juvenil a partir do primeiro semestre de 2027, além da criação de produtos de turismo de experiência, certificações ambientais e estratégias globais de branding e acesso ao mercado.

A proposta abrange uma gama de trabalhadores, acolhendo desde a hotelaria, gastronomia e receptivo até artesãos, pescadores artesanais, jangadeiros, bugueiros, barqueiros, ambulantes e integrantes de comunidades tradicionais. "Esta iniciativa considera que o ativo turístico mais forte que liga as cidades é a barreira de corais existente em todos os municípios contemplados. A ideia é estruturar essa rota e ter uma marca forte que seja conhecida no mundo inteiro através de serviços qualificados”, explica a gestora de projetos do Sebrae/PE, Kátia Georgina.

A sustentabilidade e a restauração ambiental figuram como os pilares estruturantes da Rota dos Corais. O projeto vai incentivar a preservação de mangues e ecossistemas marinhos ao envolver ativamente o turista no cuidado com esses patrimônios. Entre as ações integradas estão os trabalhos de restauração realizados pela startup pernambucana Biofábrica de Corais, que permite ao visitante participar do processo de regeneração dos arrecifes, e as capacitações promovidas pelo Instituto Negralinda, voltadas ao fortalecimento da gastronomia de mangue e à valorização dos empreendedores da região.

Mesmo durante o mapeamento de campo, o programa já cumpre uma agenda intensa de promoção de mercado. Nos dias 1 e 2 de dezembro, cerca de 150 negócios cadastrados nos 14 municípios participantes terão acesso gratuito à rodada de negócios com grandes operadores nacionais e internacionais durante a 8ª edição do Visit Travel Show 2026, em Porto de Galinhas — evento realizado pelo Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau com co-realização do Sebrae Pernambuco. A mobilização também já contou com um encontro de empresários em Maragogi no dia 13 de outubro e reserva, para a próxima quinta-feira, dia 5, a participação de 15 representantes do Litoral Sul de Pernambuco em um road show voltado ao mercado turístico em Caruaru.