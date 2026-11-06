Da impressora 3D ao mar: a iniciativa que leva turistas a repovoarem corais de Porto de Galinhas

Visitar as famosas piscinas naturais de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, agora vai além da contemplação. Uma parceria entre a Civitatis e a Biofábrica de Corais passou a oferecer aos viajantes a oportunidade de participar ativamente do cultivo e do plantio de fragmentos de coral na região. A iniciativa busca restaurar a colônia local após o ecossistema sofrer perdas devastadoras decorrentes do aquecimento dos oceanos.

A urgência do trabalho é impulsionada pelo recente evento global de branqueamento de corais. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA), o estresse térmico entre 2023 e 2024 atingiu 84% das áreas de recifes do mundo. Em Porto de Galinhas, o impacto foi alto. De acordo com Rudã Fernandes, CEO e cofundador da Biofábrica, a colônia local perdeu mais de 95% de sua cobertura, e cerca de 20% das colônias mais antigas sob manejo do projeto foram preservadas. Fernandes ressaltou que os corais vivos da espécie Millepora alcicornis, conhecida como coral-de-fogo, no destino eram predominantemente aqueles mantidos pela iniciativa.

O projeto da Biofábrica de Corais combina ciência e conservação ao utilizar viveiros marinhos e estruturas biodegradáveis produzidas em impressoras 3D para sustentar o crescimento dos organismos. Com atuação estendida a Tamandaré e Maragogi, a startup já soma mais de 20 mil corais cultivados. O modelo ganhou chancela internacional da Unesco, sendo reconhecido como projeto de referência da Década do Oceano e figurando entre as iniciativas destacadas da Década Internacional das Ciências para o Desenvolvimento Sustentável (2024–2033).

Equipe da Biofábrica de Corais no laboratório flutuante, em Porto de Galinhas - DIVULGAÇÃO

As novas rotas de turismo regenerativo integram a navegação em jangadas tradicionais a oficinas práticas. Os participantes têm acesso a orientações de especialistas sobre a biodiversidade pernambucana e acompanham os viveiros subaquáticos por meio de flutuação com snorkel ou batismo de mergulho guiado. Em seguida, participam diretamente da fixação dos fragmentos que serão levados ao mar. Ao término da atividade, cada visitante recebe o apadrinhamento oficial de um coral, com permissão para acompanhar o desenvolvimento da muda ao longo de um ano.

A proposta atende a uma transformação no perfil dos turistas, que buscam experiências de impacto positivo nos locais visitados. “O viajante de hoje quer voltar de uma viagem com mais do que fotos: quer sentir que deixou algo de bom no lugar que visitou. Em Porto de Galinhas, isso tem um significado muito concreto, porque os recifes são a razão de ser do destino. Levar essa experiência para a Civitatis é uma forma de conectar quem viaja a quem está, de fato, cuidando desse patrimônio”, afirma Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil.

Para o executivo, integrar a conservação ambiental à jornada do visitante representa uma evolução inevitável para o setor em áreas de preservação ambiental. “O turismo regenerativo não é um nicho, é uma direção. Destinos de natureza como Porto de Galinhas dependem da preservação para continuar existindo, e o turista quer fazer parte disso. Nosso papel é dar visibilidade a projetos sérios e facilitar que essa participação aconteça de forma simples, em poucos cliques”, completa Oliveira.