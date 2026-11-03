Novo hotel do Paiva é entregue. Vila Galé traz SPA, Beach Club e quase 300 quartos

Projetado para atender lazer, corporativo e eventos, o Vila Galé Paiva conta com 298 apartamentos — entre eles uma suíte presidencial de 124 m²

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A rede hoteleira portuguesa Vila Galé inaugurou oficialmente, no último sábado (31), o hotel Vila Galé Reserva do Paiva, localizado no município do Cabo de Santo Agostinho. O empreendimento é o segundo investimento do grupo na cidade e reforça sua atuação na região Nordeste. A cerimônia de abertura reuniu cerca de 400 convidados, entre empresários, profissionais de imprensa e representantes do setor turístico.

Criado em 1986 e com operações também na Espanha, Cuba e Portugal, o Vila Galé soma mais 13 hotéis em operação no Brasil e outros oito em desenvolvimento em estados brasileiros. O empreendimento que chega ao Paiva marca a 53ª operação do grupo.

Lançado no final de 2011 e inaugurado oficialmente em junho de 2014, o então Sheraton Reserva do Paiva Hotel and Convention Center nasceu como fruto de uma parceria entre a Promovalor, a Odebrecht Realizações Imobiliárias e a Starwood Hotels (proprietária da marca Sheraton), erguido sobre um terreno do tradicional Grupo Brennand. O projeto demandou investimentos expressivos, sendo avaliado na época em cerca de 200 milhões de euros.

Com uma estrutura de oito andares e quase nove mil metros quadrados de área construída, o complexo foi desenhado para ditar os novos rumos do turismo de luxo local. Seus 298 quartos abrigavam uma das maiores suítes presidenciais do país, além do exclusivo lounge de serviços diferenciados.

Vila Galé reinaugura hotel na Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho - NELSON DIVULGAÇÃO Vila Galé reinaugura hotel na Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho - NELSON DIVULGAÇÃO Vila Galé reinaugura hotel na Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho - NELSON DIVULGAÇÃO Lula Cabral, Priscila Krause e Dr. Jorge Rebelo de Almeida durante o evento de inauguração do Vila Galé Reserva do Paiva - DIVULGAÇÃO Vila Galé da Reserva do Piava - NELSON DIVULGAÇÃO

Nova infraestrutura e serviços

Projetado para atender aos segmentos de lazer, corporativo e eventos, o Vila Galé Reserva do Paiva conta com 298 apartamentos — entre eles uma suíte presidencial de 124 m² — e área de lazer equipada com quatro piscinas (incluindo uma infantil com parque aquático) e o Clube Nep, espaço voltado para recreação infantil.

Para o setor de eventos e negócios, a unidade dispõe de dez salas, com a maior delas tendo capacidade para até 1.400 pessoas. O empreendimento também disponibiliza atendimento ao público externo, que pode acessar os quatro restaurantes da unidade, o Spa Satsanga e o Beach Club situado à beira-mar.

O hotel fica situado na Reserva do Paiva, bairro planejado desenvolvido pelos grupos Ricardo Brennand (Brennand Desenvolvimento Imobiliário) e Cornélio Brennand (Iron House). A conservação ambiental e a gestão dos espaços públicos da localidade são coordenadas pela Associação Geral da Reserva do Paiva.