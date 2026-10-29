Governo de PE lança edital de R$ 500 mil para incentivar o turismo de observação de aves

Em iniciativa para aliar a conservação da biodiversidade ao desenvolvimento econômico regional, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas), anunciou o lançamento do Chamamento Público nº 03/2026. A medida prevê o repasse de até R$ 500 mil para o fortalecimento do Turismo de Observação de Vida Silvestre (TOVS), tendo a preservação e a valorização da avifauna como foco central.

O projeto busca consolidar a observação de aves (birdwatching) como um produto turístico especializado e sustentável, capaz de atrair visitantes nacionais e estrangeiros. Além de incentivar a proteção da fauna nativa e gerar renda para as comunidades locais, a ação visa ampliar a conscientização ambiental de moradores e turistas, atuando também na prevenção e no combate ao comércio e ao tráfico ilegal de animais silvestres.

Com prazo de execução de 18 meses, as ações priorizarão Unidades de Conservação e áreas de interesse ecológico distribuídas pelo Sertão, Agreste, Zona da Mata, Litoral e Região Metropolitana do Recife (ficando excetuado o arquipélago de Fernando de Noronha).

Estruturação de rotas e guia de aves



O projeto prevê um conjunto integrado de ações para estruturar o segmento no Estado, incluindo três rotas prioritárias de observação, mapeando pontos seguros e instalando sinalizações indicativas, interpretativas e de sensibilização, além de estruturas de apoio aos visitantes; elaboração e publicação do Guia de Aves de Pernambuco (nos formatos impresso e digital), com destaque para espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, além da distribuição de folhetos informativos com as rotas, atrativos e contatos de serviços locais; e capacitação profissional e hospitalidade: Treinamento de condutores locais em técnicas de campo, identificação de espécies e segurança, somado à qualificação de prestadores de serviços de hospedagem, alimentação, transporte e agenciamento focado nas exigências do público de birdwatching.

Inscrições abertas



O chamamento público é destinado à seleção de uma Organização da Sociedade Civil (OSC) responsável pela execução das atividades. As entidades interessadas têm até o dia 6 de novembro para submeter suas propostas. O edital completo e as orientações para participação estão disponíveis no site oficial da secretaria (semas.pe.gov.br).