Gol e Sky Airline fecham parceria de codeshare para expandir voos na América Latina

A iniciativa permite que os passageiros da Gol comprem bilhetes para voos diretos com destino a Santiago e acessem uma malha de 16 destinos no Chile

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A Gol Linhas Aéreas e a chilena Sky Airline anunciaram o fechamento de um acordo de compartilhamento de voos (codeshare) com o objetivo de ampliar a conectividade entre o Brasil, o Chile e o Peru. Com a parceria bilateral, trajetos operados por ambas as companhias passam a ser comercializados de forma integrada nos canais oficiais de venda das duas empresas.

A iniciativa permite que os passageiros da Gol comprem bilhetes para voos diretos com destino a Santiago e acessem uma malha de 16 destinos no Chile, facilitando o deslocamento para polos turísticos populares como a Patagônia e o Deserto do Atacama. O acordo também abrange novas opções de rotas para o Peru.

Em contrapartida, os clientes da Sky Airline ganham acesso facilitado à rede doméstica da Gol no Brasil a partir de conexões nos aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro, atendendo tanto o público corporativo quanto o focado em turismo receptivo.

Em nota, o vice-presidente Comercial da Gol, Mateus Pongeluppi, destacou que a aliança fortalece a presença da empresa na região e aproxima mercados estratégicos. Já o diretor de Rotas, Itinerários e Parcerias da Sky Airline, Pedro Navarro, ressaltou a importância do mercado brasileiro para a operação da aérea chilena e a eficiência gerada pelas novas conexões.

Fundada em 2001, a Sky Airline opera com uma frota composta por aeronaves Airbus da família Neo, atendendo a mais de 40 destinos no continente e contando com a certificação de segurança operacional IOSA, concedida pela IATA.

As companhias informaram ainda que, em uma etapa futura da parceria, os clientes que adquirirem passagens da Sky Airline por meio dos canais da Gol poderão acumular milhas no programa de fidelidade Smiles.