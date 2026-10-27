Ingresso do Parque Nacional de Fernando de Noronha sobe 2,34% a partir de domingo

Aumento do ICMBio eleva entrada para R$ 196,50 para brasileiros e R$ 393 para visitantes estrangeiros; índice segue a variação do IPCA

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O ingresso para o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha terá um reajuste de 2,34% a partir do próximo domingo (1º). A atualização tarifária foi anunciada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e repassa a inflação acumulada nos últimos 12 meses, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE).

Novos valores das tarifas

Com a correção aplicada pelo órgão ambiental, a tabela de preços do parque passa a vigorar com as seguintes tarifas:

Brasileiros: R$ 196,50 (valor com desconto de 50%).

Estrangeiros: R$ 393,00 (tarifa integral sem abatimento).

Validade do bilhete: Garante o acesso às áreas de visitação por até dez dias.

Critérios de isenção e atendimento

As regras de gratuidade permanecem inalteradas e beneficiam perfis específicos de visitantes e residentes:

Por faixa etária: crianças com menos de 12 anos e idosos brasileiros com 60 anos ou mais.

Por vínculo territorial: moradores de Fernando de Noronha, seus parentes de primeiro grau e trabalhadores credenciados para serviços na ilha.

Esclarecimentos sobre normas de acesso e orientações a turistas podem ser consultados diretamente com a gestão do parque pelo canal de atendimento via WhatsApp no número (81) 99453-2674.