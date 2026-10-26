GAV Hotéis e Resorts estreia no Ceará e lança Black Friday com descontos de até 50%

O novo destino da empresa é o município de Cruz, localizado a cerca de 20 minutos de Jericoacoara e ainda próximo à Lagoa do Paraíso

A GAV Hotéis e Resorts anunciou sua chegada ao Ceará, expandindo sua presença no setor de turismo e multipropriedade do país. O novo destino escolhido é o município de Cruz, localizado a cerca de 20 minutos de Jericoacoara e próximo a atrativos naturais como a Lagoa do Paraíso. Com a novidade, a companhia amplia um portfólio que já contempla operações em regiões como Salinópolis (Pará), Pirenópolis (Goiás), Porto de Galinhas e Gramado (Rio Grande do Sul).

A expansão coincide com o lançamento da campanha de Black Friday da empresa, que traz descontos de até 50% em hospedagens, condições especiais de pagamento e benefícios voltados para viagens em família. Entre os atrativos da ação está a ampliação da gratuidade para crianças, permitindo que até dois menores por apartamento duplo — com a idade-limite elevada de 12 para 14 anos — fiquem isentos de cobrança adicional.

Para o diretor comercial da GAV Hotéis e Resorts, Diego Garcia, a consolidação em novos mercados é um passo fundamental para o crescimento da marca. “A chegada a uma nova região representa uma oportunidade de ampliar nossa atuação e nos aproximar de novos públicos. O Brasil tem uma diversidade de destinos com características próprias, e estar presente em diferentes mercados nos permite ampliar as possibilidades oferecidas aos nossos clientes”, afirma.

A nova campanha comercial ocorre na esteira do registro de quase R$ 8 milhões em vendas durante a última Semana do Cliente. Agora, com um portfólio ampliado, a empresa aposta na Black Friday para atrair consumidores de diferentes perfis. “A campanha é uma oportunidade de apresentar a diversidade dos nossos destinos e aproximar novos clientes das possibilidades de viagem que oferecemos. Com a ampliação do portfólio, conseguimos chegar a diferentes públicos e atender a interesses variados”, destaca Garcia.

Para garantir acesso antecipado às oportunidades da campanha, a empresa disponibilizou uma lista VIP de cadastro. Enquanto os multiproprietários da GAV já integram o grupo automaticamente, os demais interessados podem se inscrever por meio da página oficial da companhia na internet.

Fundada em 2014 no estado do Pará, a GAV Hotéis e Resorts especializou-se no desenvolvimento, construção, administração e operação de hotéis e resorts de férias. Adotando um modelo de atuação verticalizado que abrange desde a incorporação até a gestão hoteleira, a empresa conta atualmente com sete empreendimentos em operação nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, além de manter outros oito projetos lançados e em desenvolvimento pelo país.