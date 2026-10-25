Nordeste perde mais de 1,1 mil voos em novembro com cortes concentrados na Gol

O ajuste nas ligações com a região Nordeste foi consideravelmente mais intenso do que a redução registrada na malha doméstica como um todo

A malha aérea ligada aos estados do Nordeste sofrerá uma forte retração para este mês de novembro. Dados do Sistema de Registro de Operações (SIROS) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que a região perdeu 1.172 voos regulares em reavaliações de última hora na comparação entre a previsão feita pelas companhias entre a primeira e a segunda quinzena de setembro. O cenário mais grave é protagonizado pela Gol Linhas Aéreas, que responde por quase 82% de todos os cancelamentos no Nordeste (959 voos a menos), enquanto a Latam reduziu 201 operações e a Azul registrou um ajuste pontual de 12 voos.

A situação do Nordeste é agravada pelo anúncio de novos cortes no horizonte da companhia líder das baixas: a Gol vai suspender, a partir do fim de janeiro de 2027, os voos diretos que ligam Recife, Natal, Fortaleza e Salvador a Buenos Aires. A medida faz parte de um enxugamento maior, que prevê o cancelamento de 38 rotas nacionais e internacionais em razão do aumento do combustível de aviação (QAV), pressionado pela continuidade da guerra no Oriente Médio.

Gol concentra perdas e transfere oferta para o Sudeste



Enquanto Latam (-2,5%) e Azul (-0,2%) mantiveram oscilações contidas no Nordeste, a Gol retirou quase um em cada sete voos que havia planejado para a região em novembro (queda de 13,8%). O movimento chama a atenção porque, no mesmo período, a Gol ampliou a oferta em rotas do Sudeste (que não envolvem o Nordeste), somando 179 novos voos e 34 mil assentos nessa região.

O ajuste nas ligações com o Nordeste foi consideravelmente mais intenso do que a redução registrada na malha doméstica da Gol como um todo. No intervalo entre as duas bases de dados (15 de setembro e 30 de setembro), a programação nacional para novembro caiu de 21.060 para 20.248 voos, uma retração de 3,9%.

Na prática, enquanto as rotas relacionadas ao Nordeste perderam 959 operações, as demais ligações domésticas, consideradas em conjunto, tiveram um acréscimo de 147 voos. Em capacidade, o saldo também foi positivo fora da região: cerca de 28 mil assentos adicionais, diante da perda de aproximadamente 170 mil no Nordeste.

O impacto da reestruturação das três empresas no Nordeste para novembro em números:

Gol - passou de 6.944 para 5.985 voos (-959 operações e menos 170,5 mil assentos).

Latam - saiu de 7.903 para 7.702 voos (-201 operações).

Azul - foi de 7.469 para 7.457 voos (-12 operações).

Principais rotas e hubs afetados



A redução promovida pela Gol ligações diretas e rotas essenciais das capitais do Nordeste. Salvador, na Bahia, perdeu quase 20% de todos os voos programados pela Gol (de 2.587 para 2.062 voos), retirando cerca de 90 mil assentos da capital baiana — cidade que havia sido apresentada em abril como um de seus principais hubs.

A rota entre Congonhas (SP) e Maceió (AL), por sua vez, despencou de 68 voos previstos para apenas 8. Enquanto a rota entre Recife e Salvador caiu de 166 para 88 operações.

O posicionamento das companhias aéreas



A Gol justificou os ajustes e suspensões de rotas pelos aumentos sucessivos no preço do combustível de aviação (QAV), que dobrou de valor e já representa cerca de 40% dos seus custos operacionais. A empresa alegou que o planejamento de malha é dinâmico e ocorre conforme as necessidades da operação, sem qualquer priorização regional." A Gol continuará garantindo opções de conectividade aos seus Clientes, por meio de voos com conexão ou em parceria com companhias aéreas parceiras, apoiada por sua ampla rede de mais de 60 acordos de codeshare e interline".

A LATAM Airlines Brasil explicou que sua malha aérea "é dinâmica e passa por ajustes regulares baseados em fatores como sazonalidade e demanda de cada mercado". A companhia reafirmou a importância estratégica da região Nordeste para suas operações e reiterou seu compromisso "em manter a conectividade local, apoiada em uma rede integrada de voos nacionais e internacionais".

Por sua vez, a Azul ressaltou a relevância de suas operações na região, onde oferece mais de 9,2 mil voos mensais e 1,33 milhão de assentos em 30 aeroportos, destacando o Aeroporto do Recife como seu maior hub no Nordeste e porta de entrada fundamental para 33 rotas nacionais e internacionais. A empresa reforçou a oferta de cerca de 240 voos mensais entre Recife e Salvador e anunciou um reforço especial para as festas de fim de ano e carnaval: entre 5 de dezembro de 2026 e 14 de fevereiro de 2027, serão disponibilizados mais de 2,4 mil voos extras e 363,6 mil assentos para o Nordeste — o que corresponde a cerca de 90% de toda a sua malha adicional de alta temporada no País, conectando 28 aeroportos à região com aeronaves Airbus A320, Embraer E195-E2 e ATR.