Recife ganha hub tecnológico para fotos com reconhecimento facial em pontos turísticos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em parceria com o Recentro, a startup ‘Sua Foto no Centro’ expande tecnologia de reconhecimento facial dos estádios para o turismo

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A tecnologia de reconhecimento facial que já opera nos gramados de 29 clubes de futebol do País desembarca oficialmente no turismo de Pernambuco. Por meio de uma parceria com o Recentro, da Prefeitura do Recife, a startup Sua Foto no Centro (braço de expansão do grupo Sua Foto no Jogo) foi lançada para transformar a dinâmica de registro de imagens e a geração de renda no Centro Histórico da capital.

O marco da iniciativa é a inauguração do Centro de Formação do Fotógrafo, um hub físico e logístico localizado na Rua da Guia, nº 127, no bairro do Recife. O espaço funciona como um ponto de apoio completo para profissionais da área, oferecendo estações de trabalho, conexão de internet de alta velocidade e um auditório dedicado a capacitações técnicas, qualificação profissional e ética no trabalho.

Como parte do modelo de inclusão produtiva, o hub — estruturado em parceria com a Mov Locadora — disponibiliza gratuitamente câmeras, lentes profissionais e dispositivos de conectividade durante os treinamentos. O objetivo é absorver e organizar os fotógrafos independentes que já atuam no polo histórico, além de inserir jovens de comunidades locais no mercado audiovisual por meio de formação gratuita, com expectativa de ampliar em 50% o número de profissionais beneficiados nos primeiros seis meses de operação.

Inteligência Artificial e o turismo no Centro do Recife



A dinâmica tecnológica da plataforma passa a integrar a rotina de turistas e moradores durante os fins de semana e o cotidiano do polo histórico. Fotógrafos devidamente identificados e uniformizados circulam pelas ruas e praças capturando imagens espontâneas de visitantes.

Após o registro, o público recebe um cartão explicativo com o endereço da plataforma digital. Ao acessar o sistema e enviar uma selfie rápida, o algoritmo de Inteligência Artificial realiza um reconhecimento facial que cruza os dados biométricos e localiza instantaneamente todas as fotos em que o usuário aparece, disponibilizando o material em alta resolução para aquisição.

Em respeito à privacidade e à segurança dos cidadãos, o sistema opera em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A selfie enviada pelo usuário serve exclusivamente para o cruzamento pontual de reconhecimento e é descartada logo após o processamento, sem qualquer tipo de armazenamento prolongado de biometria.

A chegada ao turismo recifense consolida o crescimento acelerado da plataforma, que integra o Grupo Mov. Atualmente licenciada em 29 clubes de futebol das Séries A, B, C e D do Brasil, a rede conta com mais de 3.000 profissionais cadastrados e processa uma média de 2 milhões de fotografias mensalmente no País, unindo inovação tecnológica, fomento ao turismo e impacto social na economia criativa.