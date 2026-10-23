Embratur e Porto Digital impulsionam internacionalização de startups brasileiras de turismo em Portugal
Programa binacional conecta empresas brasileiras e portuguesas, promove negócios e leva soluções tecnológicas do Brasil ao Web Summit Lisboa
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A tecnologia brasileira aplicada ao turismo ganha espaço no mercado europeu por meio do Conexão Luso-BR, uma iniciativa da Embratur em parceria com o Porto Digital. Cinco startups brasileiras iniciaram, na última segunda-feira (19), em Aveiro, Portugal, uma imersão voltada à internacionalização de seus negócios, à conexão com potenciais clientes e à apresentação de soluções tecnológicas para o setor turístico. O programa também contempla cinco empresas portuguesas que desenvolvem oportunidades comerciais no Brasil, fortalecendo o intercâmbio de inovação entre os dois países.
A iniciativa oferece apoio à mobilidade dos participantes, infraestrutura de integração aos ecossistemas locais e acompanhamento especializado em regulação, tributação e vendas B2B. O objetivo é ampliar o acesso das empresas a novos mercados, estimular parcerias comerciais e fortalecer a competitividade das soluções tecnológicas aplicadas ao turismo.
O Diretor de Gestão e Inovação da Embratur, Roberto Gevaerd, visitou a sede do Cais do Porto em Aveiro para se encontrar com os integrantes das empresas selecionadas. A agenda oficial na Europa inclui a participação dos empreendedores em uma atividade da ApexBrasil durante o Web Summit, no mês de novembro. Além disso, as startups farão apresentações de negócios no Demo Day do programa, realizado na estrutura do estande brasileiro durante o evento tecnológico em Lisboa.
“A troca de experiências com o ecossistema português é fundamental para amadurecer as soluções brasileiras e prepará-las para a escala global. Portugal é a nossa porta de entrada para a União Europeia, a terceira maior economia do mundo. Ao fortalecer a tecnologia nacional e apresentá-la em eventos como o Web Summit, elevamos o patamar do turismo internacional no Brasil, tornando nossos destinos e serviços mais competitivos, modernos e atraentes para o viajante global”, disse Roberto Gevaerd.
Entre as empresas participantes da imersão em Aveiro estão soluções focadas em IA, distribuição B2B e inteligência de dados.
Just Travel: Plataforma B2B de distribuição turística em e-commerce white label, que permite a agências, operadoras e pequenos e médios meios de hospedagem terem lojas virtuais com marca própria e venderem inventário por canais alternativos às grandes OTAs (Online Travel Agencies), ampliando as reservas diretas.
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Vent: Plataforma de software de inteligência operacional e comercial que cruza dados internos de hotéis, resorts e parques com dados de clima, eventos, feriados e mobilidade. A solução utiliza inteligência artificial para prever ocupação e fluxo de visitantes, recomendando decisões estratégicas sobre equipes, preços e campanhas.
Eluvi: Travel tech que transforma o marketing de influência em um canal mensurável de aquisição para hotéis. Atua desde a seleção de criadores até a gestão de campanhas e análise de resultados, com foco em aumentar reservas diretas e reduzir a dependência das OTAs.
iFriend: Marketplace e infraestrutura B2B de distribuição global de experiências turísticas, que conecta agências e operadoras a um amplo inventário de atividades e guias. A ferramenta utiliza IA para organizar ofertas e recomendações sem a necessidade de integrações individuais com cada fornecedor.
SmartTalks: Plataforma conversacional multicanal, nativa em inteligência artificial, que integra agentes virtuais treinados com a base de conhecimento de cada empresa, CRM, atendimento humano e automações voltadas para reservas e relacionamento com hóspedes.