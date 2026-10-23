Embratur e Porto Digital impulsionam internacionalização de startups brasileiras de turismo em Portugal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A tecnologia brasileira aplicada ao turismo ganha espaço no mercado europeu por meio do Conexão Luso-BR, uma iniciativa da Embratur em parceria com o Porto Digital. Cinco startups brasileiras iniciaram, na última segunda-feira (19), em Aveiro, Portugal, uma imersão voltada à internacionalização de seus negócios, à conexão com potenciais clientes e à apresentação de soluções tecnológicas para o setor turístico. O programa também contempla cinco empresas portuguesas que desenvolvem oportunidades comerciais no Brasil, fortalecendo o intercâmbio de inovação entre os dois países.

A iniciativa oferece apoio à mobilidade dos participantes, infraestrutura de integração aos ecossistemas locais e acompanhamento especializado em regulação, tributação e vendas B2B. O objetivo é ampliar o acesso das empresas a novos mercados, estimular parcerias comerciais e fortalecer a competitividade das soluções tecnológicas aplicadas ao turismo.

O Diretor de Gestão e Inovação da Embratur, Roberto Gevaerd, visitou a sede do Cais do Porto em Aveiro para se encontrar com os integrantes das empresas selecionadas. A agenda oficial na Europa inclui a participação dos empreendedores em uma atividade da ApexBrasil durante o Web Summit, no mês de novembro. Além disso, as startups farão apresentações de negócios no Demo Day do programa, realizado na estrutura do estande brasileiro durante o evento tecnológico em Lisboa.

“A troca de experiências com o ecossistema português é fundamental para amadurecer as soluções brasileiras e prepará-las para a escala global. Portugal é a nossa porta de entrada para a União Europeia, a terceira maior economia do mundo. Ao fortalecer a tecnologia nacional e apresentá-la em eventos como o Web Summit, elevamos o patamar do turismo internacional no Brasil, tornando nossos destinos e serviços mais competitivos, modernos e atraentes para o viajante global”, disse Roberto Gevaerd.

Entre as empresas participantes da imersão em Aveiro estão soluções focadas em IA, distribuição B2B e inteligência de dados.

Just Travel: Plataforma B2B de distribuição turística em e-commerce white label, que permite a agências, operadoras e pequenos e médios meios de hospedagem terem lojas virtuais com marca própria e venderem inventário por canais alternativos às grandes OTAs (Online Travel Agencies), ampliando as reservas diretas.

Vent: Plataforma de software de inteligência operacional e comercial que cruza dados internos de hotéis, resorts e parques com dados de clima, eventos, feriados e mobilidade. A solução utiliza inteligência artificial para prever ocupação e fluxo de visitantes, recomendando decisões estratégicas sobre equipes, preços e campanhas.

Eluvi: Travel tech que transforma o marketing de influência em um canal mensurável de aquisição para hotéis. Atua desde a seleção de criadores até a gestão de campanhas e análise de resultados, com foco em aumentar reservas diretas e reduzir a dependência das OTAs.

iFriend: Marketplace e infraestrutura B2B de distribuição global de experiências turísticas, que conecta agências e operadoras a um amplo inventário de atividades e guias. A ferramenta utiliza IA para organizar ofertas e recomendações sem a necessidade de integrações individuais com cada fornecedor.

SmartTalks: Plataforma conversacional multicanal, nativa em inteligência artificial, que integra agentes virtuais treinados com a base de conhecimento de cada empresa, CRM, atendimento humano e automações voltadas para reservas e relacionamento com hóspedes.