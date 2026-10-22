Samoa Beach Resort é eleito o melhor resort do Brasil pelo World Travel Awards

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Empreendimento localizado em Muro Alto conquista o título de Brazil’s Leading Resort e reforça o protagonismo de Porto de Galinhas

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O título de melhor resort do Brasil agora pertence a Pernambuco. O Samoa Beach Resort, situado à beira-mar de Muro Alto, em Ipojuca, conquistou o prêmio na categoria Brazil’s Leading Resort 2026 do World Travel Awards, premiação internacional reconhecida mundialmente como referência no setor de turismo e hospitalidade desde 1993.

O reconhecimento internacional coroa a trajetória do empreendimento e consolida a região como um dos principais polos hoteleiros do país. “Esse reconhecimento comprova a dedicação que temos ao garantir a melhor experiência para os hóspedes. Temos uma estrutura robusta e diversificada, estamos no melhor trecho para banho na praia de Muro Alto e, tão importante quanto esses atributos, temos responsabilidade, expertise e qualidade”, avalia Alexander Borges, diretor executivo da ARA Resorts & Residences.

A ARA Resorts & Residences atua no setor hoteleiro desde 2018, quando inaugurou o Samoa Beach Resort. Em expansão contínua, o grupo abriu no segundo semestre de 2025 o Samoa Villa Resort, ambos localizados na beira-mar de Muro Alto — trecho famoso por abrigar a maior extensão de piscinas naturais da América Latina.

Para o diretor executivo, a conquista ultrapassa as fronteiras da empresa. “Um prêmio como esse é uma conquista também para Porto de Galinhas, porque fortalece o destino e permite mostrar que a região mantém a constância de crescimento, profissionalização e diferenciais que se somam às belezas naturais da região”, ressalta Borges.

Samoa Villa Resort abriu suas portas em Porto de Galinhas - Divulgação

Expansão e novos modelos de negócios



A comemoração do prêmio coincide com a celebração do aniversário do empreendimento neste mês de outubro. O Samoa Beach Resort acumula um balanço expressivo de mais de 160 mil hóspedes recebidos em quase uma década de operação, impulsionado por investimentos contínuos que já superam R$ 5 milhões em melhorias estruturais e de serviços.

Atualmente, o complexo conta com 165 unidades no Samoa Beach Resort e mais 216 apartamentos no residencial Polinésia Beach Resort. Acompanhando as tendências do mercado, a ARA Resorts & Residences anunciou a consolidação de sua atuação na modalidade de short term rental (gestão de locação por temporada), modelo já implementado no Samoa Villa Resort.

Por meio desse formato, imóveis de proprietários privados são geridos de forma profissional para hospedagem de curta duração — englobando distribuição nos canais de reserva, recepção, limpeza, manutenção e gestão de ocupação. A proposta permite ao visitante desfrutar da flexibilidade de um apartamento com o padrão de atendimento e segurança da rede hoteleira.

Estrutura de lazer e integração entre resorts



Projetado para atender famílias e casais em busca de momentos de descanso, o Samoa Beach Resort dispõe de uma infraestrutura completa de lazer. O complexo inclui parque aquático com brinquedos e piscinas interligadas, salão de jogos, spa, parque à beira-mar, quadras esportivas, academia, lounge de convivência, bar de praia, redário, gazebo, brinquedoteca e modalidades aquáticas como stand up paddle e caiaque. A programação infantil conta com recreadores, espetáculos teatrais, shows e atividades diárias.

Além da estrutura interna, os hóspedes têm acesso à Villa Muro Alto, um polo de convivência localizado em frente ao Samoa Villa Resort que oferece opções gastronômicas, feiras temáticas e apresentações culturais ao vivo.