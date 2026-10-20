Turismo cresce em Pernambuco e alta temporada reforça importância do planejamento para pequenos negócios

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Pernambuco chega à preparação para a alta temporada após registrar forte movimentação turística ao longo de 2026. No Carnaval deste ano, o estado alcançou 98% de ocupação hoteleira e movimentou cerca de R$ 3,7 bilhões na economia local, segundo a Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco.

A movimentação aérea também reforça esse cenário. Nos dois primeiros meses de 2026, o Aeroporto Internacional do Recife recebeu 1,87 milhão de passageiros, alta de 10,32% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apenas em janeiro, o terminal ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 milhão de passageiros em um único mês.

Para Artur Sales, líder da XP em Pernambuco, períodos de maior movimentação representam uma oportunidade para pequenos empresários, mas também exigem atenção à gestão financeira.

“Empreendedores ligados a turismo, alimentação, transporte, hospedagem, comércio e lazer podem ter um aumento importante no faturamento durante a alta temporada. O cuidado é não considerar essa receita maior como permanente. Parte desse resultado pode ajudar a reforçar o caixa, criar uma reserva para os meses de menor movimento e financiar melhorias no próprio negócio”, afirma.

Os números registrados em 2026 mostram o impacto da sazonalidade sobre diferentes segmentos da economia pernambucana. Períodos de grande fluxo turístico tendem a ampliar a demanda por hospedagem, alimentação, transporte, comércio e serviços, especialmente em destinos mais procurados do estado.

Com a aproximação do verão e das festas de fim de ano, esse movimento também pode abrir espaço para que pequenos empresários organizem melhor as finanças e se preparem para meses de maior e menor demanda.

Segundo Artur, esse movimento pode ser usado para estruturar melhor as finanças do negócio e preparar o empreendedor para períodos menos aquecidos. “Quem trabalha com atividades sazonais precisa olhar o faturamento em ciclos. Um período forte pode ser aproveitado para formar capital de giro, investir em equipamentos, estruturar uma reserva e, quando fizer sentido, buscar alternativas de investimento compatíveis com o prazo em que aquele recurso poderá ser necessário. Mais do que faturar bem durante alguns meses, o desafio é transformar esse resultado em sustentabilidade ao longo do ano”, conclui.