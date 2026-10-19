Turismo em Pernambuco bate recorde histórico com alta de 65% em visitantes internacionais
O aquecimento do setor soma-se a um momento favorável em todo o País. Em âmbito nacional, a aviação comercial transportou 68,3 mi de passageiros
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O turismo internacional em Pernambuco alcançou marcas históricas nos primeiros nove meses de 2026. Entre janeiro e setembro, o Estado recebeu 116.773 viajantes oriundos de outros países, superando o volume total registrado ao longo de todo o ano de 2025 (113.273 desembarques). O resultado representa um salto de 65% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando 70.959 estrangeiros passaram pelo Estado. Os dados foram levantados pelo Ministério do Turismo, em cooperação com a Embratur, a partir do consolidados da Polícia Federal.
A ascensão do fluxo estrangeiro acompanha a forte movimentação de viagens domésticas para o Estado. De acordo com o Anuário 2026 da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), Pernambuco emplacou dois de seus principais destinos no ranking nacional de comercialização das operadoras associadas. Porto de Galinhas: 6º destino mais vendido do Brasil; e Recife: 8º destino mais procurado.
O aquecimento do setor em Pernambuco soma-se a um momento favorável em todo o País. Em âmbito nacional, a aviação comercial transportou 68,3 milhões de passageiros nos primeiros oito meses de 2026 — alta de 4% em relação ao ano anterior. Além disso, o faturamento gerado por turistas estrangeiros no Brasil atingiu R$ 38,7 bilhões entre janeiro e agosto, estabelecendo o maior valor já registrado no período.