ARA Resorts & Residences amplia short stay em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Modelo de locação por temporada que unifica a privacidade de apartamentos particulares à excelência do padrão hoteleiro é o foco de expansão da marca

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No litoral sul de Pernambuco, A ARA Resorts & Residences consolida sua atuação na modalidade de short term rental no Samoa Villa Resort — localizado em Muro Alto, no município de Ipojuca —, estabelecendo um novo patamar de profissionalização para quem busca ou investe em hospedagens de curta duração.

O modelo permite que proprietários de imóveis disponibilizem suas unidades para locação sob a administração direta do grupo. Com isso, toda a jornada operacional é assumida de forma integrada pela ARA: desde a distribuição nos canais de reserva, recepção e atendimento aos hóspedes até a governança (limpeza, manutenção) e gestão otimizada da ocupação.

Para o visitante, o diferencial do short stay está no equilíbrio entre autonomia e comodidade. O cliente tem a flexibilidade, o espaço e a privacidade de um apartamento exclusivo, com a garantia, o rigor de serviço e a segurança de uma grande operação hoteleira à disposição.

Reconhecimento internacional e estrutura de lazer



Em paralelo à expansão do modelo de locação por temporada, a rede celebra que o Samoa Beach Resort, inaugurado pelo grupo em 2018, foi eleito o melhor resort do Brasil na categoria Brazil’s Leading Resort 2026 pelo World Travel Awards, premiação internacional de referência no setor desde 1993.

“Esse reconhecimento comprova a dedicação que temos ao garantir a melhor experiência para os hóspedes. Temos uma estrutura robusta e diversificada, estamos no melhor trecho para banho na praia de Muro Alto e, tão importante quanto esses atributos, temos responsabilidade, expertise e qualidade”, destaca Alexander Borges, diretor executivo da ARA Resorts & Residences.

A empresa está presente desde 2018 no setor hoteleiro com a inauguração do Samoa Beach Resort. No segundo semestre de 2025, expandiu operação com o Samoa Villa Resort.