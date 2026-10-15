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Turismo de Valor | Notícia

ARA Resorts & Residences amplia short stay em Pernambuco

Modelo de locação por temporada que unifica a privacidade de apartamentos particulares à excelência do padrão hoteleiro é o foco de expansão da marca

Por Lucas Moraes Publicado em 15/10/2026 às 8:00
A empresa está presente desde 2018 no setor hoteleiro com a inauguração do Samoa Beach Resort
A empresa está presente desde 2018 no setor hoteleiro com a inauguração do Samoa Beach Resort - DIVULGAÇÃO

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No litoral sul de Pernambuco, A ARA Resorts & Residences consolida sua atuação na modalidade de short term rental no Samoa Villa Resort — localizado em Muro Alto, no município de Ipojuca —, estabelecendo um novo patamar de profissionalização para quem busca ou investe em hospedagens de curta duração.

O modelo permite que proprietários de imóveis disponibilizem suas unidades para locação sob a administração direta do grupo. Com isso, toda a jornada operacional é assumida de forma integrada pela ARA: desde a distribuição nos canais de reserva, recepção e atendimento aos hóspedes até a governança (limpeza, manutenção) e gestão otimizada da ocupação.

Para o visitante, o diferencial do short stay está no equilíbrio entre autonomia e comodidade. O cliente tem a flexibilidade, o espaço e a privacidade de um apartamento exclusivo, com a garantia, o rigor de serviço e a segurança de uma grande operação hoteleira à disposição.

Reconhecimento internacional e estrutura de lazer

Em paralelo à expansão do modelo de locação por temporada, a rede celebra que o Samoa Beach Resort, inaugurado pelo grupo em 2018, foi eleito o melhor resort do Brasil na categoria Brazil’s Leading Resort 2026 pelo World Travel Awards, premiação internacional de referência no setor desde 1993.

“Esse reconhecimento comprova a dedicação que temos ao garantir a melhor experiência para os hóspedes. Temos uma estrutura robusta e diversificada, estamos no melhor trecho para banho na praia de Muro Alto e, tão importante quanto esses atributos, temos responsabilidade, expertise e qualidade”, destaca Alexander Borges, diretor executivo da ARA Resorts & Residences.

A empresa está presente desde 2018 no setor hoteleiro com a inauguração do Samoa Beach Resort. No segundo semestre de 2025, expandiu operação com o Samoa Villa Resort.

 

 

 

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