Aeroporto de Natal alcança certificação internacional de gestão de carbono

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Além de Natal, os aeroportos de Florianópolis, Vitória e Macaé, também administrados pela Zurich Airport Brasil, possuem certificação da ACA Nível 4

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O Aeroporto Internacional de Natal, localizado em São Gonçalo do Amarante, recebeu um selo internacional relacionado à gestão de carbono praticada nas atividades operacionais do sítio aeroportuário. O aeroporto potiguar tornou-se o segundo do Norte-Nordeste e o quinto do Brasil a obter o Nível 4 da certificação no programa Airport Carbon Accreditation (ACA). Desde que assumiu o Aeroporto de Natal, em 2024, a Zurich Airport Brasil reduziu em 56% as emissões de carbono nas operações.

Além do Aeroporto de Natal, os aeroportos de Florianópolis, Vitória e Macaé, também administrados pela Zurich Airport Brasil, possuem certificação da ACA Nível 4, sendo a única concessionária na América Latina a ter 100% dos aeroportos com reconhecimento para eficiência na gestão de carbono.

A certificação reconhece os progressos alcançados pelos aeroportos na gestão climática, por meio de um programa estruturado em sete níveis, em escalas que variam de 1 a 5. O nível 4, portanto, demonstra que o aeroporto trabalha o monitoramento contínuo das emissões, a implementação de projetos de eficiência energética, a ampliação do uso de energias renováveis e o engajamento da comunidade aeroportuária na redução das emissões das operações.

Na prática, o reconhecimento nível 4 da ACA demonstra que o aeroporto não apenas alcançou reduções consistentes de suas emissões diretas de gases de efeito estufa e consolidou o engajamento dos parceiros que atuam no sítio aeroportuário, mas também possui uma estratégia robusta e validada para alcançar emissões líquidas zero até 2040, alinhada ao Acordo de Paris e às recomendações do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Para obter a certificação, o aeroporto passou por um rigoroso processo de auditoria e validação internacional, que incluiu uma verificação independente conduzida por organismo acreditado e revisão técnica da Airports Council International (ACI), responsável pelo programa Airport Carbon Accreditation.

“Esse resultado é uma conquista de grande importância para o que queremos nos nossos aeroportos: operações eficientes, sustentáveis e surpreendentes. Em Natal, esse reconhecimento é ainda mais celebrado, uma vez que o Rio Grande do Norte é sabidamente um destino verde, sendo um grande produtor de energia limpa e renovável, além de contar com grandes ecossistemas e biodiversidade em seu território”, declara Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

A Zurich Airport Brasil assumiu a operação do aeroporto em 2024 e, desde então, vem monitorando sistematicamente suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) e implementando iniciativas voltadas à descarbonização de suas operações. Como resultado, as emissões foram reduzidas de 1.668 tCO?e em 2024 para 738 tCO?e em 2025, representando uma redução de aproximadamente 56%. Esse resultado foi alcançado por meio da utilização de energia elétrica 100% renovável e da implementação de medidas de eficiência energética, além de melhorias nos sistemas de climatização do aeroporto.

“A certificação Nível 4 do Aeroporto de Natal reforça a liderança da Zurich Airport Brasil em sustentabilidade. Ter todos os quatro aeroportos sob sua gestão neste nível do Airport Carbon Accreditation é um resultado notável e demonstra um compromisso consistente com a descarbonização e com as metas climáticas globais”, afirma Rafael Echevarne, diretor-geral da ACI-LAC.

Iniciativas validam certificação

Entre as iniciativas com foco na gestão e redução das emissões de carbono adotadas pela a Zurich Airport Brasil estão a implantação dos sistemas 400 Hertz e PCA (Pre-Conditioned Air), que fornecem energia elétrica renovável e climatização às aeronaves durante sua permanência em solo, eliminando ou reduzindo significativamente a necessidade de utilização das APUs (Auxiliary Power Units), movidas a combustível fóssil. Os equipamentos entraram em operação em 2025 e são utilizados por todas as companhias aéreas que operam no aeroporto.

Desde sua implementação, em maio de 2025, o sistema evitou a emissão de 1.616 toneladas de CO²e das emissões de escopo 3 das companhias aéreas, contribuindo de forma significativa para a redução das emissões da cadeia de valor da aviação. Esse volume de emissões evitadas equivale ao potencial estimado de sequestro de carbono de aproximadamente 12,4 mil árvores da Mata Atlântica, demonstrando o impacto positivo da iniciativa na transição para uma operação aeroportuária de baixo carbono.

Aliado a isso, o Aeroporto de Natal também está finalizando o projeto da sua Usina Solar Fotovoltaica, que tornará o aeroporto um dos primeiros do Brasil a ter autossuficiência energética. O investimento é de R$ 24 milhões e a previsão é de que a planta seja inaugurada no final do ano, garantindo geração de energia limpa e sustentável para o aeroporto.