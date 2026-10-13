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Turismo de Valor | Notícia

Trade turístico lança campanha "Vá Mais para Noronha" para incentivar vendas de 2027

Sob o slogan "A ilha que você ama, na melhor época para vender", o projeto visa transformar intervalo do calendário em uma oportunidade de viagem

Por JC Publicado em 13/10/2026 às 9:15
A iniciativa, voltada ao trade turístico, cria condições comerciais diferenciadas para a comercialização do arquipélago no período de março a junho de 2027
A iniciativa, voltada ao trade turístico, cria condições comerciais diferenciadas para a comercialização do arquipélago no período de março a junho de 2027 - DIVULGAÇÃO

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Com o objetivo de movimentar a economia local e fortalecer os laços com agentes de viagens e operadoras de turismo, a Associação das Pousadas de Fernando de Noronha (APFN), em parceria com a Associação Turística de Fernando de Noronha (ATFN), lançou, em São Paulo, a campanha “Vá Mais para Noronha”. A iniciativa, voltada ao trade turístico, cria condições comerciais diferenciadas para a comercialização do arquipélago no período de março a junho de 2027.

Sob o slogan “A ilha que você ama, na melhor época para vender”, o projeto visa transformar esse intervalo do calendário em uma oportunidade de negócios. A proposta combina descontos que podem chegar a 30% em hospedagens e serviços locais com uma forte comunicação direcionada ao mercado publicitário e de viagens. Para facilitar a identificação das empresas aderentes por parte dos operadores, todos os estabelecimentos participantes exibirão o Selo Oficial da Campanha.

A estratégia foca no canal de distribuição do turismo nacional, oferecendo materiais comerciais e digitais, ações de relacionamento e um ranking de vendas com incentivos para os profissionais que se destacarem na comercialização do destino. O alcance da ação é impulsionado pelo apoio de grandes operadoras, conectando fornecedores locais aos principais agentes de vendas do país.

Lúcia Smith, presidente da APFN, enfatizou a relevância do planejamento para otimizar a presença da ilha no setor ao longo de todo o ano. “Queremos mostrar ao mercado que Noronha pode estar presente no planejamento de viagens durante todo o ano e que existe uma oportunidade muito interessante de comercialização entre março e junho. O ‘Vá Mais para Noronha’ nasceu justamente para aproximar o destino de quem vende viagens, criando condições especiais, dando visibilidade aos nossos parceiros e, principalmente, estimulando o agente de viagens a colocar Noronha novamente no radar do seu cliente”, destaca.

Além de ampliar as vendas imediatas, o projeto pretende gerar métricas para os participantes e estimular o agendamento antecipado de viagens para o arquipélago pernambucano, consolidando a cadeia turística local. Todas as informações detalhadas sobre os parceiros e os benefícios da campanha estão reunidas no hotsite oficial do projeto (www.maisnoronha.com.br/).

 

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