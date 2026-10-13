Aena anuncia R$ 1 bilhão para o Galeão, com novo hotel, centro BYD e hangar da Gol
O pacote de R$ 1 bilhão em investimentos privados previstos para o complexo aeroportuário nos próximos três anos vai gerar a criação de 3.860 empregos
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Com um plano de investimentos privados que soma aproximadamente R$ 1 bilhão em áreas como hotelaria, tecnologia automotiva, expansão logística e manutenção aeronáutica, a Aena apresentou nesta terça-feira (13) seus objetivos e projetos para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão – Antônio Carlos Jobim, marcando o início de uma nova fase sob sua administração.
O anúncio consolida o início da gestão assumida pela Aena em 6 de outubro. Maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo em número de passageiros, a companhia passa a administrar 18 aeroportos em dez estados brasileiros, com movimentação superior a 63 milhões de passageiros por ano. A integração do Galeão coloca o terminal numa rede de 81 aeroportos em cinco países.
“O Galeão é um aeroporto estratégico para o Rio de Janeiro e para o Brasil, com grande capacidade de expandir a conectividade doméstica e internacional do estado e do país, contribuindo para o turismo e o desenvolvimento econômico local e nacional. Assumimos essa concessão com responsabilidade, visão de longo prazo e compromisso de trabalhar em parceria com os diferentes atores dos setores público e privado para projetar ainda mais o aeroporto e o Rio de Janeiro no cenário brasileiro e no mundo”, afirma Santiago Yus, diretor-presidente da Aena Brasil.
O fortalecimento da malha aérea é uma das principais prioridades da concessionária, que já projeta para o próximo verão incrementos de frequência em 30 destinos, sendo 18 domésticos e 12 internacionais. Entre os destaques globais estão operações para Nova York, Toronto, Montreal e Dallas, além de reforços para Paris, Miami, Frankfurt, Lisboa e Santiago. No mercado nacional, há previsões de aumento de oferta para capitais como João Pessoa, Manaus, São Luís, Porto Alegre, Fortaleza e Recife.
O terminal, que movimentou 17,5 milhões de passageiros em 2025, tem a previsão de fechar 2026 com 19,4 milhões de viajantes, operando com ampla margem frente à sua capacidade total de 37 milhões anuais. Na área de cargas, onde já atua como o terceiro maior hub do país com 66 mil toneladas internacionais e 28 mil domésticas movimentadas no último ano, a Aena intensificará o relacionamento com operadores e parceiros comerciais, de olho no crescimento do comércio eletrônico.
3,8 mil empregos, novo hotel e centro da BYD
O pacote de R$ 1 bilhão em investimentos privados previstos para o complexo aeroportuário nos próximos três anos vai gerar a criação de 3.860 empregos e engloba frentes diversificadas de desenvolvimento.
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Na hotelaria, será implantado um novo hotel de bandeira internacional operado pela bUP, com 232 quartos iniciais (expansíveis para 426), investimento de R$ 90 milhões e 460 empregos gerados.
O setor de tecnologia ganha destaque com a instalação de um Centro de Testes da BYD em uma área de 184 mil metros quadrados, que contará com R$ 300 milhões em aportes e previsão de 1.200 postos de trabalho.
No setor logístico, a Hire Capital destinará R$ 430 milhões à construção de um novo galpão de 120 mil metros quadrados voltado aos mercados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, gerando 1.200 empregos, além de investir R$ 54 milhões na expansão do galpão HLOG2, elevando sua área de 22 mil para 40 mil metros quadrados com a criação de mais 200 vagas.
Completando os grandes projetos, a GOL construirá um hangar de manutenção de aeronaves em uma área de 56 mil metros quadrados, injetando mais de R$ 100 milhões e gerando 800 empregos especializados.
Aliando a sinergia com outros terminais estratégicos da rede — como Congonhas — à sua experiência internacional, a Aena realizará avaliações detalhadas para implementar um plano de ação voltado à máxima eficiência operacional e à elevação da qualidade na experiência dos passageiros do Galeão nos próximos meses.