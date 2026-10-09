Porto de Galinhas Convention e Associação dos Hotéis elegem novos presidentes para o biênio 2026-2028

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Eduardo Tiburtius e Otaviano Maroja assumem as presidências das entidades com foco no fortalecimento do turismo e na integração da cadeia produtiva

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau (PGACVB) e a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG) anunciaram, nesta quinta-feira (8), os novos nomes à frente de suas diretorias para o biênio 2026-2028. As definições ocorreram durante as Assembleias Gerais Ordinárias de ambas as entidades, realizadas no próprio balneário.

Na nova estrutura de liderança, Eduardo Lacerda Tiburtius assume a presidência do Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau, enquanto Otaviano Maroja passa a comandar a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas. A transição reforça o alinhamento estratégico entre as duas instituições para a promoção do destino, o desenvolvimento do setor hoteleiro e a captação de novos negócios e eventos para a região.

À frente do Convention Bureau, Tiburtius destaca que a diretriz principal de sua gestão será a articulação contínua entre os diferentes setores econômicos do município.

“Assumo esse novo cargo com o objetivo de fortalecer e fomentar cada vez mais Porto de Galinhas, promovendo uma integração entre todos os segmentos que compõem nossa instituição, como hotéis, bares, restaurantes, receptivos e atrativos. Queremos promover e atrair cada vez mais turistas para o nosso balneário, fortalecendo toda a cadeia produtiva do turismo”, afirmou o novo presidente da entidade.

Já no comando da AHPG, Otaviano Maroja direciona o foco para o fortalecimento do parque hoteleiro associado e a expansão da presença do destino nos segmentos de lazer e eventos.

“Chego à presidência da AHPG com a proposta de reforçar e intensificar a imagem de Porto de Galinhas e dos nossos hotéis, proporcionando experiências memoráveis nos segmentos de lazer e eventos. Vamos trabalhar para fortalecer cada vez mais o destino, valorizar nossos associados e ampliar as oportunidades para toda a cadeia do turismo”, declarou Maroja.

Com o novo ciclo diretivo, as entidades pretendem consolidar a posição de Porto de Galinhas nos mercados nacional e internacional, ampliando o fluxo de visitantes e impulsionando a economia turística local.