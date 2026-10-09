Porto de Galinhas Convention e Associação dos Hotéis elegem novos presidentes para o biênio 2026-2028
Eduardo Tiburtius e Otaviano Maroja assumem as presidências das entidades com foco no fortalecimento do turismo e na integração da cadeia produtiva
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O Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau (PGACVB) e a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG) anunciaram, nesta quinta-feira (8), os novos nomes à frente de suas diretorias para o biênio 2026-2028. As definições ocorreram durante as Assembleias Gerais Ordinárias de ambas as entidades, realizadas no próprio balneário.
Na nova estrutura de liderança, Eduardo Lacerda Tiburtius assume a presidência do Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau, enquanto Otaviano Maroja passa a comandar a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas. A transição reforça o alinhamento estratégico entre as duas instituições para a promoção do destino, o desenvolvimento do setor hoteleiro e a captação de novos negócios e eventos para a região.
À frente do Convention Bureau, Tiburtius destaca que a diretriz principal de sua gestão será a articulação contínua entre os diferentes setores econômicos do município.
“Assumo esse novo cargo com o objetivo de fortalecer e fomentar cada vez mais Porto de Galinhas, promovendo uma integração entre todos os segmentos que compõem nossa instituição, como hotéis, bares, restaurantes, receptivos e atrativos. Queremos promover e atrair cada vez mais turistas para o nosso balneário, fortalecendo toda a cadeia produtiva do turismo”, afirmou o novo presidente da entidade.
Já no comando da AHPG, Otaviano Maroja direciona o foco para o fortalecimento do parque hoteleiro associado e a expansão da presença do destino nos segmentos de lazer e eventos.
“Chego à presidência da AHPG com a proposta de reforçar e intensificar a imagem de Porto de Galinhas e dos nossos hotéis, proporcionando experiências memoráveis nos segmentos de lazer e eventos. Vamos trabalhar para fortalecer cada vez mais o destino, valorizar nossos associados e ampliar as oportunidades para toda a cadeia do turismo”, declarou Maroja.
Com o novo ciclo diretivo, as entidades pretendem consolidar a posição de Porto de Galinhas nos mercados nacional e internacional, ampliando o fluxo de visitantes e impulsionando a economia turística local.