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Turismo de Valor | Notícia

Nordeste concentrará 90% da malha adicional da Azul no verão 2026/2027

A malha sazonal na região envolverá 28 aeroportos nordestinos conectados a terminais das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do País

Por Lucas Moraes Publicado em 08/10/2026 às 10:10
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A capital alagoana, Maceió, registrará o maior número de operações na região - Leon Azevedo/Pexels

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A companhia aérea Azul disponibilizará mais de 2,4 mil voos extras e 363,6 mil assentos com destino ou origem no Nordeste entre 5 de dezembro de 2026 e 14 de fevereiro de 2027. O volume equivale a aproximadamente 90% de todo o reforço operacional planejado pela empresa para a temporada de verão, que contabilizará mais de 2,5 mil voos adicionais e 390 mil assentos em âmbito nacional.

A malha sazonal na região envolverá 28 aeroportos nordestinos conectados a terminais do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, abrangendo origens e destinos como Congonhas, Guarulhos, Galeão, Brasília, Confins, Viracopos e Porto Alegre.

A capital alagoana, Maceió, registrará o maior número de operações na região, com 715 voos extras, 110 mil assentos e ligação com 13 aeroportos. No estado da Bahia, as operações nos aeroportos de Salvador, Porto Seguro e Ilhéus somarão 790 voos adicionais e 117,3 mil assentos, cobrindo rotas para dez aeroportos brasileiros.

Segundo Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha, Distribuição e Alianças da companhia, a definição das rotas visa atender ao aumento da demanda do período de férias e ampliar as opções de deslocamento entre os centros urbanos e os destinos do Nordeste.

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