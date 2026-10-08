Nordeste concentrará 90% da malha adicional da Azul no verão 2026/2027

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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A malha sazonal na região envolverá 28 aeroportos nordestinos conectados a terminais das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do País

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A companhia aérea Azul disponibilizará mais de 2,4 mil voos extras e 363,6 mil assentos com destino ou origem no Nordeste entre 5 de dezembro de 2026 e 14 de fevereiro de 2027. O volume equivale a aproximadamente 90% de todo o reforço operacional planejado pela empresa para a temporada de verão, que contabilizará mais de 2,5 mil voos adicionais e 390 mil assentos em âmbito nacional.

A malha sazonal na região envolverá 28 aeroportos nordestinos conectados a terminais do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, abrangendo origens e destinos como Congonhas, Guarulhos, Galeão, Brasília, Confins, Viracopos e Porto Alegre.

A capital alagoana, Maceió, registrará o maior número de operações na região, com 715 voos extras, 110 mil assentos e ligação com 13 aeroportos. No estado da Bahia, as operações nos aeroportos de Salvador, Porto Seguro e Ilhéus somarão 790 voos adicionais e 117,3 mil assentos, cobrindo rotas para dez aeroportos brasileiros.

Segundo Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha, Distribuição e Alianças da companhia, a definição das rotas visa atender ao aumento da demanda do período de férias e ampliar as opções de deslocamento entre os centros urbanos e os destinos do Nordeste.