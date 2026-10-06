Siesta Box e Prefeitura do Recife lançam edital nacional de R$ 10 mil para incentivar a hotelaria itinerante
As inscrições podem ser feitas na Plataforma Coreto até o dia 20 de outubro. As equipes credenciadas terão o restante do mês para elaborar propostas
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A Siesta Box, empresa pernambucana de micro-hotelaria, anunciou o lançamento do projeto de inovação aberta “Fora da Caixa”. Desenvolvida em parceria com a Prefeitura do Recife, a iniciativa busca propostas de estudantes de graduação e pós-graduação de todo o país para o desenvolvimento de soluções de hospedagem temporárias, móveis e modulares voltadas a eventos, festivais, congressos e destinos sazonais.
O edital é promovido por meio da Plataforma Coreto, vinculada à Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia (SECTI) do Recife, e conta com o suporte da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e da Empresa Municipal de Informática (Emprel). O desafio distribuirá R$ 10 mil em prêmios entre os três melhores projetos, divididos em R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro colocado.
A proposta busca expandir o conceito de cabines compactas já utilizado nos terminais aéreos para novos formatos flexíveis, escaláveis e adaptáveis a múltiplos terrenos e demandas. O fundador da Siesta Box, Tuca Andrade, ressalta que a ação busca aproximar a pesquisa universitária de demandas práticas do setor de turismo.
“Recife tem uma vocação muito forte para inovação, tecnologia e empreendedorismo. A Siesta Box nasceu aqui e vem buscando sempre inovar e melhorar a experiência das pessoas que precisam de um descanso. Essa iniciativa, conectada ao poder público do Recife, a indústria e as universidades em torno de um desafio concreto tem um significado muito especial. Além de, claro, encontrar uma solução, queremos estimular novas ideias e mostrar que existe muito espaço para inovar também na hotelaria e no turismo”, destaca Tuca.
O programa está estruturado em três eixos principais de desenvolvimento. O primeiro, denominado “A Cabine Mais Confortável do Mundo”, foca na experiência do usuário, ergonomia e conforto. O segundo, “Arquitetura Inteligente para Qualquer Lugar”, busca soluções para tornar os módulos mais leves, resistentes, sustentáveis e fáceis de transportar. O terceiro eixo, “O Hotel que Muda de Forma”, trabalha configurações modulares escaláveis conforme o porte e o local do evento.
“O Coreto cria uma conexão direta entre desafios que existem na prática e pessoas que podem contribuir para solucioná-los. Neste desafio, estudantes de diferentes áreas terão a oportunidade de aplicar conhecimento em uma demanda concreta de uma empresa, aproximando universidade, mercado e poder público. É esse ambiente de inovação aberta que queremos ampliar cada vez mais no Recife”, afirma o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha.
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Para participar, as equipes devem ser formadas por três a seis alunos e ter perfil multidisciplinar, reunindo conhecimentos de cursos como arquitetura, design, engenharia, computação, automação, administração, turismo, hotelaria, economia e comunicação.
Além da premiação financeira, as propostas selecionadas poderão passar por um processo de aceleração junto à equipe técnica da Siesta Box, avançando para fases de prototipagem, fabricação e operação comercial, com possibilidade de geração de novos produtos e spin-offs.
As inscrições podem ser feitas diretamente na Plataforma Coreto até o dia 20 de outubro. As equipes credenciadas terão o restante do mês para elaborar e estruturar as propostas, cuja entrega final está agendada para 31 de outubro. A comissão técnica avaliará os trabalhos ao longo do mês de novembro, quando serão divulgados os projetos vencedores.