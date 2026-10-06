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Turismo de Valor | Notícia

Aena assina contrato e assume oficialmente a gestão do Aeroporto do Galeão

Com investimento de R$ 2,9 bilhões e concessão válida até 2039, operadora amplia presença para 18 aeroportos no Brasil e fortalece operação no Rio

Por Lucas Moraes Publicado em 06/10/2026 às 16:05
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A chegada da Aena ao Galeão é desdobramento do leilão de venda assistida realizado no final de março - DIVULGAÇÃO

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A espanhola Aena assumiu oficialmente, nesta terça-feira (6), a gestão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão. A transferência foi formalizada com a assinatura do contrato de compra e venda de ações (SPA). Com a incorporação do ativo, a companhia consolida sua liderança no setor aéreo nacional, passando a administrar 18 aeroportos em dez estados brasileiros (incluindo o do Recife), com uma movimentação anual conjunta superior a 63 milhões de passageiros.

A chegada da Aena ao Galeão é desdobramento do leilão de venda assistida realizado no final de março, no qual a empresa sagrou-se vencedora com um lance de R$ 2,9 bilhões. Pelo contrato assinado, a concessionária ficará encarregada da administração e da modernização do aeródromo carioca até 2039.

A entrada do Galeão para a rede global da Aena conecta o terminal a uma infraestrutura presente em cinco países, somando 81 aeroportos ao redor do mundo. A escala do grupo deve amplificar o poder de negociação junto a companhias aéreas e parceiros comerciais, além de permitir sinergia com outros aeroportos administrados pela empresa no país, com destaque para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

O presidente e CEO global da Aena, Maurici Lucena, ressaltou que o Galeão desempenha um papel crítico para a conectividade do Brasil e possui forte potencial para ampliar voos nacionais e internacionais, "ancorado no histórico de sete anos de atuação da equipe da Aena no mercado brasileiro".

Para os próximos anos de concessão, a diretoria da Aena planeja focar na melhoria da eficiência operacional, na expansão do setor de transporte de cargas e no aprimoramento da experiência dos passageiros, visando transformar o aeroporto em um vetor de geração de valor e desenvolvimento econômico para a cidade e o estado do Rio de Janeiro.

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Lucas Moraes

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