Montanha-russa aquática inédita chega ao Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Primeira montanha-russa aquática Dueling (duas pistas independentes operando de forma simultânea) chega ao Brasil em meio à expansão de Olímpia

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Hot Beach Parques & Resorts anunciou a construção da primeira montanha-russa aquática em formato Dueling do Brasil. Com inauguração prevista para 2027, a atração será a peça central de uma nova área de expansão de mais de 2.000 metros quadrados no parque temático em Olímpia, no interior de São Paulo. O investimento acompanha a fase de transformação da cidade, impulsionada pelo projeto do futuro aeroporto local e pela ampliação contínua da capacidade hoteleira.

Projetada pela fabricante canadense ProSlide, a atração combina três tecnologias inéditas operando em conjunto. O formato Dueling permite que duas pistas funcionem de forma simultânea, colocando quatro participantes em boias duplas em uma corrida aquática. O percurso conta com a tecnologia FlyingSAUCER, que cria curvas inclinadas com aceleração lateral, e com o sistema RocketBLAST, que utiliza jatos d'água pressurizados para impulsionar os botes em subidas e quedas. A estrutura foi dimensionada para receber cerca de 360 pessoas por hora em cada pista, totalizando uma capacidade operacional de até 720 visitantes por hora.

A diretora de Desenvolvimento e Produto do Hot Beach, Maryana Pinto, destaca que o projeto foi planejado com base no perfil dos frequentadores do parque. “A nova atração traduz muito do que aprendemos ao longo desses quase dez anos de operação. Conhecemos nosso público, sabemos que muitas pessoas chegam ao Hot Beach em família ou com amigos e queremos criar experiências que possam ser vividas juntas. Ela traz adrenalina e competição, mas, acima de tudo, foi pensada para gerar interação e aquela vontade de voltar para a fila e disputar novamente”, afirma.

No entorno da montanha-russa, o complexo projeta um espaço de convivência integrado que contará com piscina, bar molhado, cabanas exclusivas e atrações aquáticas complementares, permitindo que diferentes perfis de visitantes aproveitem a mesma área.

O novo investimento reflete o desempenho recente do empreendimento. No primeiro semestre de 2026, o complexo registrou uma alta de 7,2% na ocupação hoteleira, alcançando marcas de até 90% em feriados e períodos de alta temporada. No mesmo período, o índice de satisfação do cliente (NPS) subiu 13,05%, atingindo 81 pontos no Hot Beach Raízes.

Pertencente ao Grupo Ferrasa — fundado em 1981 e responsável pela criação da marca Hot Beach em 2017 —, o complexo opera atualmente 1.292 apartamentos em quatro resorts e mantém uma quinta unidade em construção. A meta da empresa é ultrapassar 2.000 unidades habitacionais até 2030.