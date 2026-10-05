Montanha-russa aquática inédita chega ao Brasil
Primeira montanha-russa aquática Dueling (duas pistas independentes operando de forma simultânea) chega ao Brasil em meio à expansão de Olímpia
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Hot Beach Parques & Resorts anunciou a construção da primeira montanha-russa aquática em formato Dueling do Brasil. Com inauguração prevista para 2027, a atração será a peça central de uma nova área de expansão de mais de 2.000 metros quadrados no parque temático em Olímpia, no interior de São Paulo. O investimento acompanha a fase de transformação da cidade, impulsionada pelo projeto do futuro aeroporto local e pela ampliação contínua da capacidade hoteleira.
Projetada pela fabricante canadense ProSlide, a atração combina três tecnologias inéditas operando em conjunto. O formato Dueling permite que duas pistas funcionem de forma simultânea, colocando quatro participantes em boias duplas em uma corrida aquática. O percurso conta com a tecnologia FlyingSAUCER, que cria curvas inclinadas com aceleração lateral, e com o sistema RocketBLAST, que utiliza jatos d'água pressurizados para impulsionar os botes em subidas e quedas. A estrutura foi dimensionada para receber cerca de 360 pessoas por hora em cada pista, totalizando uma capacidade operacional de até 720 visitantes por hora.
A diretora de Desenvolvimento e Produto do Hot Beach, Maryana Pinto, destaca que o projeto foi planejado com base no perfil dos frequentadores do parque. “A nova atração traduz muito do que aprendemos ao longo desses quase dez anos de operação. Conhecemos nosso público, sabemos que muitas pessoas chegam ao Hot Beach em família ou com amigos e queremos criar experiências que possam ser vividas juntas. Ela traz adrenalina e competição, mas, acima de tudo, foi pensada para gerar interação e aquela vontade de voltar para a fila e disputar novamente”, afirma.
No entorno da montanha-russa, o complexo projeta um espaço de convivência integrado que contará com piscina, bar molhado, cabanas exclusivas e atrações aquáticas complementares, permitindo que diferentes perfis de visitantes aproveitem a mesma área.
O novo investimento reflete o desempenho recente do empreendimento. No primeiro semestre de 2026, o complexo registrou uma alta de 7,2% na ocupação hoteleira, alcançando marcas de até 90% em feriados e períodos de alta temporada. No mesmo período, o índice de satisfação do cliente (NPS) subiu 13,05%, atingindo 81 pontos no Hot Beach Raízes.
Pertencente ao Grupo Ferrasa — fundado em 1981 e responsável pela criação da marca Hot Beach em 2017 —, o complexo opera atualmente 1.292 apartamentos em quatro resorts e mantém uma quinta unidade em construção. A meta da empresa é ultrapassar 2.000 unidades habitacionais até 2030.