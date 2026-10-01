Azul Viagens expande atuação no Nordeste e atinge 14 lojas na região

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Operadora de turismo da Azul cresceu 27,3% no mercado nordestino em 2026 com aberturas em Mossoró, Santa Cruz do Capibaribe e na cidade de Aracaju

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A Azul Viagens, operadora de turismo da companhia aérea Azul, elevou a rede nordestina de 11 para 14 lojas físicas — uma expansão de 27,3% em relação a 2025. As novas filiais foram instaladas nos municípios de Mossoró (RN), Santa Cruz do Capibaribe (PE) e na capital Aracaju (SE). A escolha das praças considerou a relevância econômica local nos setores de comércio, indústria e serviços, além do fluxo crescente por viagens a negócios e lazer.

Com as aberturas, a operadora busca encurtar a distância com o consumidor final e facilitar o acesso a serviços presenciais, integrando as lojas aos canais digitais para venda de passagens, pacotes nacionais e internacionais, hospedagens e passeios.

A ampliação física no interior e em capitais do Nordeste visa impulsionar a utilização de hubs e aeroportos estratégicos operados pela Azul na região, como os de Natal (NAT), Fortaleza (FOR), Recife (REC) e Aracaju (AJU). A expectativa é intensificar o fluxo de passageiros e fomentar a economia do turismo local.

De acordo com Patricia Gomes, gerente Comercial da Azul Viagens, a iniciativa responde à demanda de aproximação com os mercados regionais.“Seguimos ampliando a presença da Azul Viagens em mercados estratégicos de todo o Brasil, sempre buscando estar mais próximos dos nossos Clientes. No Nordeste, a chegada a Mossoró, Santa Cruz do Capibaribe e Aracaju reforça nossa capilaridade na região e nos permite oferecer, cada vez mais, acesso às nossas soluções de viagens em cidades com diferentes perfis e importantes oportunidades para o turismo e os negócios".

Com 14 unidades operacionais ativas no Nordeste, a empresa mantém a estratégia de combinação entre atendimento presencial personalizado e expansão da malha aérea para sustentar o crescimento nas demais regiões do País.