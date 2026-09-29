Programa Conexão Turismo ganha portal digital para fortalecer destinos do País
Coordenada pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da CNC, a iniciativa integra as ações das Federações do Comércio, Sesc e Senac
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O programa Conexão Turismo ganha uma nova vitrine digital voltada à promoção e ao fortalecimento do setor no país. O site oficial da iniciativa será lançado no próximo dia 30 de setembro durante a ABAV Expo 2026, no estande da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), localizado no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento, um dos mais importantes do segmento, ocorre até o dia 2 de outubro.
Coordenada pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da CNC, a iniciativa integra as ações do Sistema Comércio — composto pelas Federações do Comércio, Sesc e Senac. O programa concentra esforços em três pilares estratégicos: políticas públicas, turismo social e educação profissional.
Nesta primeira fase, a plataforma reúne atrativos, experiências e informações de 11 estados que compõem o projeto piloto - Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.
O portal traz visibilidade para a diversidade cultural e natural dessas regiões, abrangendo vivências na floresta, turismo de base comunitária, etnoturismo em terras indígenas e quilombos, além da gastronomia regional e patrimônios históricos. A plataforma consolida o trabalho conjunto das três entidades do Sistema Comércio (Federações do Comércio; Sesc e Senac).
Segundo dados apresentados pelo Cetur, o pilar de educação profissional registrou um crescimento médio de 15,1% nas matrículas, somando 82 ações executadas nos 11 estados e 62 parcerias formalizadas. O balanço indica que 93,4% das atividades planejadas na fase piloto foram concluídas.
Para o diretor da CNC e responsável pelo Cetur, Alexandre Sampaio, o portal conecta a gestão institucional ao ecossistema do turismo regional.“O Conexão Turismo mostra que o desenvolvimento de um destino passa pela articulação entre quem conhece profundamente o território, quem qualifica os profissionais e quem cria oportunidades para que mais pessoas possam vivenciar essas experiências. Ao reunir esses esforços em uma plataforma, damos visibilidade à riqueza dos nossos estados e criamos novas conexões entre destinos, comunidades, trade e visitantes”, afirma Sampaio.