Programa Conexão Turismo ganha portal digital para fortalecer destinos do País

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Coordenada pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da CNC, a iniciativa integra as ações das Federações do Comércio, Sesc e Senac

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O programa Conexão Turismo ganha uma nova vitrine digital voltada à promoção e ao fortalecimento do setor no país. O site oficial da iniciativa será lançado no próximo dia 30 de setembro durante a ABAV Expo 2026, no estande da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), localizado no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento, um dos mais importantes do segmento, ocorre até o dia 2 de outubro.

Coordenada pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da CNC, a iniciativa integra as ações do Sistema Comércio — composto pelas Federações do Comércio, Sesc e Senac. O programa concentra esforços em três pilares estratégicos: políticas públicas, turismo social e educação profissional.

Nesta primeira fase, a plataforma reúne atrativos, experiências e informações de 11 estados que compõem o projeto piloto - Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.

O portal traz visibilidade para a diversidade cultural e natural dessas regiões, abrangendo vivências na floresta, turismo de base comunitária, etnoturismo em terras indígenas e quilombos, além da gastronomia regional e patrimônios históricos. A plataforma consolida o trabalho conjunto das três entidades do Sistema Comércio (Federações do Comércio; Sesc e Senac).

Segundo dados apresentados pelo Cetur, o pilar de educação profissional registrou um crescimento médio de 15,1% nas matrículas, somando 82 ações executadas nos 11 estados e 62 parcerias formalizadas. O balanço indica que 93,4% das atividades planejadas na fase piloto foram concluídas.

Para o diretor da CNC e responsável pelo Cetur, Alexandre Sampaio, o portal conecta a gestão institucional ao ecossistema do turismo regional.“O Conexão Turismo mostra que o desenvolvimento de um destino passa pela articulação entre quem conhece profundamente o território, quem qualifica os profissionais e quem cria oportunidades para que mais pessoas possam vivenciar essas experiências. Ao reunir esses esforços em uma plataforma, damos visibilidade à riqueza dos nossos estados e criamos novas conexões entre destinos, comunidades, trade e visitantes”, afirma Sampaio.