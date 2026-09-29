Enotel Porto de Galinhas aposta nos Dinossauros para o mês das crianças

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Resort all-inclusive em Pernambuco prepara programação temática pré-histórica para o mês de outubro com experiências de entretenimento e recreação

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Considerado um dos maiores resorts all-inclusive do Nordeste, o Enotel Porto de Galinhas prepara uma programação especial para celebrar o Mês das Crianças. Durante todo o mês de outubro, o complexo beira-mar transforma sua estadia em uma aventura pré-histórica ao levar o universo dos dinossauros para o dia a dia dos hóspedes.

A proposta do evento é ir além de uma hospedagem tradicional, integrando atrações temáticas, personagens e atividades recreativas à estrutura de lazer do resort. As experiências se estendem também à área gastronômica, que contará com jantares temáticos desenvolvidos especialmente para complementar a imersão e promover momentos de convivência entre as famílias. Tudo isso é somado às opções de descanso e entretenimento do próprio complexo, que incluem parque aquático, um conjunto com mais de dez piscinas, seis restaurantes, spa e acesso direto às praias de Porto de Galinhas.

Com 715 apartamentos e uma infraestrutura voltada ao turismo de lazer e de negócios — incluindo um centro de convenções de 5.000 metros quadrados e teatro para até 500 pessoas —, o resort consolida sua posição como um dos principais destinos para viagens em família durante o calendário festivo do segundo semestre.

As reservas para o período de outubro podem ser efetuadas diretamente pelos canais oficiais do Enotel Porto de Galinhas, via telefone, WhatsApp ou pelo site do resort.