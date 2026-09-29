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Turismo de Valor | Notícia

Enotel Porto de Galinhas aposta nos Dinossauros para o mês das crianças

Resort all-inclusive em Pernambuco prepara programação temática pré-histórica para o mês de outubro com experiências de entretenimento e recreação

Por JC Publicado em 29/09/2026 às 14:23
A programação inclui experiências temáticas com dinossauros, parque aquático, jantares especiais e atividades de entretenimento para diferentes idades
A programação inclui experiências temáticas com dinossauros, parque aquático, jantares especiais e atividades de entretenimento para diferentes idades - ENOTEL DIVULGAÇÃO

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Considerado um dos maiores resorts all-inclusive do Nordeste, o Enotel Porto de Galinhas prepara uma programação especial para celebrar o Mês das Crianças. Durante todo o mês de outubro, o complexo beira-mar transforma sua estadia em uma aventura pré-histórica ao levar o universo dos dinossauros para o dia a dia dos hóspedes.

A proposta do evento é ir além de uma hospedagem tradicional, integrando atrações temáticas, personagens e atividades recreativas à estrutura de lazer do resort. As experiências se estendem também à área gastronômica, que contará com jantares temáticos desenvolvidos especialmente para complementar a imersão e promover momentos de convivência entre as famílias. Tudo isso é somado às opções de descanso e entretenimento do próprio complexo, que incluem parque aquático, um conjunto com mais de dez piscinas, seis restaurantes, spa e acesso direto às praias de Porto de Galinhas.

Com 715 apartamentos e uma infraestrutura voltada ao turismo de lazer e de negócios — incluindo um centro de convenções de 5.000 metros quadrados e teatro para até 500 pessoas —, o resort consolida sua posição como um dos principais destinos para viagens em família durante o calendário festivo do segundo semestre.

As reservas para o período de outubro podem ser efetuadas diretamente pelos canais oficiais do Enotel Porto de Galinhas, via telefone, WhatsApp ou pelo site do resort.

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