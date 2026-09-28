JetSMART amplia voos entre Recife e Buenos Aires
Ampliação das operações fortalece a posição do Recife como principal hub e porta de entrada de visitantes estrangeiros no Nordeste
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A conectividade aérea de Pernambuco com a Argentina alcançará um marco histórico. A partir de 15 de dezembro de 2026, a companhia de ultra baixo custo JetSMART amplia sua operação entre Buenos Aires e o Recife para 12 frequências semanais, garantindo uma média superior a um voo por dia. Trata-se de um feito inédito para o Nordeste brasileiro, já que é a primeira vez que uma única empresa aérea atinge esse volume de ligações diárias conectando a capital argentina a um destino da região.
Com a mudança, a JetSMART salta das atuais sete frequências para 12 voos semanais, um crescimento aproximado de 71% na oferta de assentos. O novo esquema operacional distribuirá as partidas entre os dois principais aeroportos de Buenos Aires: sete voos semanais sairão do Aeroparque (AEP) com jatos Airbus A320, enquanto cinco frequências semanais partirão do Aeroporto Internacional de Ezeiza (EZE), utilizando aeronaves Airbus A320 e A321.
A expansão consolida uma malha internacional que passará a contar com um total de 20 frequências semanais diretas para a Argentina somando todas as companhias em operação. Além das 12 ligações da JetSMART, o Aeroporto Internacional do Recife terá quatro voos semanais da LATAM para Buenos Aires — ajustados para as terças, quintas, sextas e domingos —, três frequências da GOL para a capital argentina e um voo semanal direto ligando o Recife a Córdoba.
"Essa ampliação mostra a força que Pernambuco conquistou no mercado internacional e, especialmente, na Argentina. Estamos ampliando frequências e fortalecendo a presença das companhias aéreas para consolidar Pernambuco como a principal porta de entrada internacional do Nordeste e como um dos destinos preferidos dos argentinos no Brasil. O RECONECTA é mais uma ferramenta estratégica para avançarmos nesse trabalho, atraindo novas operações, aumentando a oferta de assentos e trazendo cada vez mais turistas para o nosso Estado", afirma o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.
A ampliação das operações fortalece a posição do Recife como principal hub e porta de entrada de visitantes estrangeiros no Nordeste, impulsionando a economia do turismo local a partir de seu maior mercado emissor internacional.