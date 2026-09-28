JetSMART amplia voos entre Recife e Buenos Aires

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ampliação das operações fortalece a posição do Recife como principal hub e porta de entrada de visitantes estrangeiros no Nordeste

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A conectividade aérea de Pernambuco com a Argentina alcançará um marco histórico. A partir de 15 de dezembro de 2026, a companhia de ultra baixo custo JetSMART amplia sua operação entre Buenos Aires e o Recife para 12 frequências semanais, garantindo uma média superior a um voo por dia. Trata-se de um feito inédito para o Nordeste brasileiro, já que é a primeira vez que uma única empresa aérea atinge esse volume de ligações diárias conectando a capital argentina a um destino da região.

Com a mudança, a JetSMART salta das atuais sete frequências para 12 voos semanais, um crescimento aproximado de 71% na oferta de assentos. O novo esquema operacional distribuirá as partidas entre os dois principais aeroportos de Buenos Aires: sete voos semanais sairão do Aeroparque (AEP) com jatos Airbus A320, enquanto cinco frequências semanais partirão do Aeroporto Internacional de Ezeiza (EZE), utilizando aeronaves Airbus A320 e A321.

A expansão consolida uma malha internacional que passará a contar com um total de 20 frequências semanais diretas para a Argentina somando todas as companhias em operação. Além das 12 ligações da JetSMART, o Aeroporto Internacional do Recife terá quatro voos semanais da LATAM para Buenos Aires — ajustados para as terças, quintas, sextas e domingos —, três frequências da GOL para a capital argentina e um voo semanal direto ligando o Recife a Córdoba.

"Essa ampliação mostra a força que Pernambuco conquistou no mercado internacional e, especialmente, na Argentina. Estamos ampliando frequências e fortalecendo a presença das companhias aéreas para consolidar Pernambuco como a principal porta de entrada internacional do Nordeste e como um dos destinos preferidos dos argentinos no Brasil. O RECONECTA é mais uma ferramenta estratégica para avançarmos nesse trabalho, atraindo novas operações, aumentando a oferta de assentos e trazendo cada vez mais turistas para o nosso Estado", afirma o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

A ampliação das operações fortalece a posição do Recife como principal hub e porta de entrada de visitantes estrangeiros no Nordeste, impulsionando a economia do turismo local a partir de seu maior mercado emissor internacional.